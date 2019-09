Firefox begint deze maand met uitrol van dns-over-https

Firefox begint met de uitrol van dns-over-https voor Amerikaanse gebruikers. Dns-queries worden in de browser voortaan omgeleid en versleuteld via Cloudflare, zodat niet meer te achterhalen is welke websites een specifieke gebruiker opvraagt.

Mozilla zegt dat het later deze maand begint met de verdere uitrol van de configuratie. De browsermaker werkt al sinds 2017 aan dns-over-https, en begon vorig jaar een uitgebreidere test onder gebruikers. Die experimenten waren bedoeld om te kijken of gebruikers tegen problemen aanliepen, maar dat lijkt volgens Mozilla mee te vallen. Het bedrijf zegt dat slechts 4,3 procent van de gebruikers ouderlijk toezicht of safe search aanzet. Die processen gaan onder andere op basis van dns-verzoeken. Dns-over-https zou dat moeilijker maken. Ook zag Mozilla een paar problemen bij websites met niet-publieke toevoegingen in de domeinnaam.

De functie wordt nu standaard ingeschakeld, maar gebruikers kunnen via een opt-out kiezen er geen gebruik van te maken. Op dit moment is het tegenovergestelde mogelijk in Firefox. In zakelijke configuraties staat dns-over-https standaard uit zodat systeembeheerders niet in de problemen komen. Als er problemen ontstaan voor gebruikers kan Firefox daarnaast terugvallen op de standaard dns-instellingen van het besturingssysteem.

Firefox maakt voor de dienst gebruik van de 1.1.1.1-dns-resolver van Cloudflare. Daar werkte het bedrijf in tests ook al mee samen. Het bedrijf zegt echter dat dat mogelijk verandert als er andere geschikte domein-resolvers beschikbaar komen.

Bij dns-over-https wordt een dns-query versleuteld met tls-encryptie. Daardoor kunnen andere partijen zoals providers niet meer meekijken naar welke webpagina's specifieke gebruikers opvragen. Er is ook een alternatief, dns-over-tls, maar dat is minder populair. Daarvoor moet namelijk een specifieke tls-poort worden gebruikt die makkelijk af te sluiten is door bijvoorbeeld een provider. Dns-over-https loopt net als al het tls-verkeer over poort 443, dat daardoor niet zo makkelijk te blokkeren is.

Hoewel de beslissing op het eerste gezicht goed lijkt voor de privacy van gebruikers is niet iedereen even blij met de beslissing. In Engeland, waar strengere internetregels gelden, waren internetproviders lange tijd niet blij met het plan. Ook wijzen critici op het feit dat Cloudflare een Amerikaans bedrijf is en daarom onder de regels van dat land valt, en dat dns-over-https mogelijk trager zou zijn dan gewoon verkeer.