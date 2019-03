'Nederland kreeg vorig jaar meer krachtige ddos-aanvallen te verduren'

Nederland kreeg vorig jaar vaker te maken met grote ddos-aanvallen. Het waren er elf van meer dan 40Gbit/s. In 2017 kwamen aanvallen van een dergelijke grootte niet voor en in 2016 waren dat er maar twee. Het totale aantal ddos-aanvallen steeg met 13,6 procent.

De cijfers blijken uit onderzoek van de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers. Die stichting is de maker en beheerder van de NaWas, de 'nationale wasstraat' tegen ddos-aanvallen. Hoewel het aantal ddos-aanvallen groeide naar 938, is de groei wel afgevlakt. De stijging in 2017 ten opzichte van 2016 was nog 21,5 procent.

In het rapport staat dat verreweg de meeste ddos-aanvallen worden uitgevoerd met een capaciteit van minder dan 10Gbit/s. Het aandeel van ddos-aanvallen van minder dan 1Gbit/s is ongeveer een derde. De verdeling van de grootte van aanvallen is nagenoeg hetzelfde als in voorgaande jaren. De grootste aanval in 2018 was er een van 68Gbit/s. In 2017 was dat 36Gbit/s.

Het overgrote deel van de ddos-aanvallen duurde niet langer dan een uur, net als een jaar eerder. Er waren 29 ddos-aanvallen die langer dan vier uur duurden, in 2017 waren dat er 28. In 2018 detecteerde de NBIP 56 verschillende soorten aanvallen, dat waren er 46 een jaar eerder. De populairste methode was ldap-amplification, terwijl dat vorig jaar nog dns-amplification was. Die verschuiving komt volgens de stichting door veel media-aandacht en maatregelen die organisaties tegen dns-amplification hebben genomen.

De NBIP merkt op dat het opvallend is dat er in oktober 2018 relatief weinig ddos-aanvallen waren, terwijl dat een jaar eerder juist de maand met de meeste aanvallen. De stichting noemt als mogelijke verklaring dat er eind vorig jaar wereldwijd een aantal grote botnets offline is gehaald.

Begin 2018 kregen veel Nederlandse websites ddos-aanvallen te verduren. Onder andere Tweakers was doelwit van een aanval van 25Gbit/s. Vorig jaar is er ook veel actie ondernomen tegen ddos-diensten. Zo haalde de Nederlandse politie in samenwerking met andere landen Webstresser.org offline, waarna ook verschillende Nederlandse gebruikers van de dienst werden aangehouden. Eind 2018 haalde de FBI in samenwerking met de Nederlandse politie vijftien ddos-diensten offline.