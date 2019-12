OM gaat ddos'er die zich begin 2018 op banken en Tweakers richtte vervolgen

De tiener die begin 2018 ddos-aanvallen uitvoerde op websites van Nederlandse banken, de overheid en Tweakers wordt door justitie vervolgd. Het Openbaar Ministerie Zeeland/West-Brabant bevestigt dat en geeft toe dat de zaak 'even is blijven liggen'.

Martine Pilaar van het OM zegt in antwoord op vragen van het AD dat de zaak werd verplaatst van het landelijk parket naar de afdeling Zeeland/West Brabant. Daar is volgens Pilaar 'maar een halve fte voor cybercrime, dus is de zaak even blijven liggen'. Het OM is bezig met de tenlastelegging en de verdachte krijgt binnenkort een dagvaarding.

Op 1 februari werd de destijds 18-jarige verdachte uit Oosterhout gearresteerd. De politie kreeg bij de opsporing hulp van technici van bunq en beveiligingsbedrijf Redsocks Security. Tweakers kwam de verdachte ook op het spoor en schreef daarover een achtergrondartikel.

Eind januari 2018 vonden er hevige ddos-aanvallen plaats bij Nederlandse banken, overheidswebsites waaronder de Belastingdienst, Tweakers en provider Tweak. Volgens het OM was de schade door de ddos-aanvallen 'enorm' en gaat het om een zwaar strafbaar feit. Eerder zei Gert Ras van Team High Tech Crime dat de verdachte een celstraf van maximaal zes jaar zou kunnen krijgen.