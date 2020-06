Rapport: ddos-aanvallen in Nederland worden grootschaliger en complexer

Het aantal ddos-aanvallen in Nederland loopt iets terug, maar de aanvallen worden wel grootschaliger en complexer. De grootste aanval van vorig jaar was twee keer zo groot als het jaar ervoor. In veel gevallen worden meerdere typen aanvallen gecombineerd.

In 2019 detecteerde de Nationale Beheerdersorganisatie Internet Providers 919 keer een ddos-aanval. In 2018 vonden er nog 938 aanvallen plaats. De aanvallen namen wel toe in grootte, concludeert de organisatie in haar jaarverslag.

De NBIP beheert de Nationale Anti-ddos Wasstraat of NaWas. De grootste aanval die vorig jaar door die 'wasstraat' werd tegengehouden bedroeg 124Gbit/s. Dat is bijna twee keer zo groot als de grootste aanval in 2018, die tot 64Gbit/s kwam. Ook daalt volgens de NBIP het aantal ddos-aanvallen van minder dan een gigabyte per seconde. De meeste aanvallen die de NBIP registreerde hadden een capaciteit van tussen de een en tien gigabyte per seconde.

Volgens het rapport neemt de gemiddelde duur van aanvallen iets af. Er ontstonden meer aanvallen van minder dan een kwartier, maar juist meer aanvallen die tussen de een en vier uur duurden.

Het NBIP zegt dat er in veel gevallen gecombineerde aanvallen worden ingezet. In 2019 waren dns amplification-aanvallen het populairst. In een geval detecteerde de NaWas een aanval die 30 verschillende aanvalsmethoden gebruikten, al ging het in de meeste gevallen om aanvallen met 8, 9 of 10 methoden.