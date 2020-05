Microsoft implementeert dns-over-https in Insider Previews van Windows 10

Microsoft maakt dns-over-https voor het eerst beschikbaar in Windows 10. Het bedrijf kondigde vorig jaar al aan dat het DoH in het besturingssysteem zou implementeren. Een eerste testversie is nu beschikbaar in een Insider Preview.

Gebruikers kunnen dns-over-https voorlopig alleen handmatig inschakelen door dat zelf aan te passen in de registry. Daarvoor moeten ze op de meest recente Insider Preview-build zitten. Dat is Build 19628. Gebruikers moeten in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters registry key een nieuwe Dword-waarde aanmaken genaamd EnableAutoDoh .

Het gaat voorlopig nog om een test, schrijft Microsoft. Als de functie straks in normale builds van het besturingssysteem zit, is het niet meer mogelijk die via de registry aan te passen. Dat moet dan via de instellingen.

Gebruikers moeten zelf in het Configuratiescherm instellen welke dns-server ze willen gebruiken. DoH in Windows 10 werkt met dns-providers Cloudflare, Google en Quad9. Om te wisselen tussen DoH-provider moeten gebruikers de dns-service herstarten. Dat kan volgens Microsoft het best door de hele computer opnieuw op te starten.

Microsoft kondigde vorig jaar al aan dat het dns-over-https wilde implementeren in het besturingssysteem. Op termijn moeten de dns-instellingen makkelijker beschikbaar komen voor gebruikers. Het bedrijf heeft nog niet uitgelegd in welke fases dat moet gebeuren. Op termijn moet Windows 10 ook dns-over-tls ondersteunen.

Bij dns-over-https worden, zoals de naam al voorspelt, dns-queries versleuteld. Normaal gesproken maakt een besturingssysteem gebruik van de dns-instellingen van het netwerk, wat de isp regelt bij individuele gebruikers. Dns-over-https zorgt ervoor dat dns-verkeer niet meer via de provider loopt, wat in theorie anoniemer zou zijn. De implementatie is echter controversieel: veel experts zeggen dat daarmee de privacy van gebruikers slechts wordt verplaatst naar een andere, commerciële partij. Verschillende grote bedrijven zoals Mozilla en Google implementeren dns-over-https inmiddels in hun browsers. Tweakers schreef vorig jaar uitgebreid achtergrondverhaal over dns-over-https.