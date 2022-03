Microsoft zet dns-over-https standaard aan in Canary-builds van Edge

De nieuwste versie van Microsofts Edge Canary-browser heeft standaard dns-over-https aan staan. In de instellingen zitten bovendien nieuwe menu-opties waarmee het wisselen tussen dns-providers makkelijk wordt.

De veranderingen zitten in Canary-build 86.0.612.0 van Edge, een bèta-versie van de browser waar nieuwe functies in worden getest. In de nieuwste versie staat dns-over-https standaard aan.

In de browser zit ook een nieuw menu waarmee de DoH-instellingen te regelen zijn. Standaard staat de 'huidige serviceprovider' aan, maar gebruikers kunnen ook een eigen provider kiezen. Gebruikers die die optie kiezen kunnen kiezen tussen vier resolvers: Cloudflare, Quad9, Google en CleanBrowsing. Ook is het via een invulveld mogelijk een eigen provider in te voeren. Het is niet duidelijk of Microsoft later nog andere providers toevoegt. Mozilla doet dat bijvoorbeeld wel, op basis van een selectieprogramma.

Bij dns-over-https worden dns-queries versleuteld. Veel grote browser- en softwaremakers voeren die optie sinds een paar maanden door. Mozilla doet dat in Firefox, Google in Chrome, en Microsoft in zowel Edge als in Windows 10. Tweakers schreef eerder dit jaar een artikel over de voor- en nadelen van dns-over-https. Microsoft begon in mei met het toevoegen van DoH aan Windows 10. Eerder was het ook al mogelijk om via flags DoH in Edge op te roepen.