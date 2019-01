Google schenkt 2 miljoen dollar en edittools aan Wikimedia

Google heeft twee miljoen dollar geschonken aan Wikimedia Endowment, een fonds voor financiële ondersteuning van de online encyclopedie Wikipedia en andere projecten. Het internetbedrijf laat Wikipedia-auteurs voortaan ook gratis gebruikmaken van enkele van zijn tools.

In totaal schonk Google in de voorbije tien jaar al ruim 7,5 miljoen dollar aan Wikimedia. In 2018 maakte het bedrijf nog een bedrag van 1,1 miljoen dollar over aan het fonds, naar aanleiding van een speciale campagne waarbij Google-medewerkers zelf een goed doel mochten uitkiezen. In de voorbije maanden stortten Facebook en Amazon elk ook al een miljoen dollar in het fonds. De technologiegiganten willen Wikimedia op die manier bedanken voor de zee aan gratis informatie, waarvan ze zelf ook dankbaar gebruikmaken.

Wikipedia-auteurs krijgen binnenkort ook gratis toegang tot een aantal tools van Google, waaronder de Google Translate-api en Cloud Custom Search-api. Dit moet het voor Wikipedia-auteurs eenvoudiger maken om nieuwe content te creëren in hun eigen taal en om correcte bronverwijzingen toe te voegen. De zoekgigant kondigt verder een uitbreiding aan van Project Tiger, een gezamenlijk initiatief van Google en Wikimedia om het aantal artikelen in twaalf Indiase talen in een hoog tempo op te voeren. Het project valt voortaan onder de noemer GLOW, wat staat voor Growing Local Language Content on Wikipedia, en krijgt volgens Google in de komende tijd een vervolg in onder meer Indonesië, Mexico, Nigeria, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Wikimedia Endowment werd in januari 2016 opgericht om de onafhankelijkheid van Wikipedia en andere Wikimedia-projecten te garanderen. De oorspronkelijke doelstelling was om honderd miljoen dollar bij elkaar te krijgen. Tot dusver is daarvan ongeveer de helft opgehaald.