'Door Google voorgestelde Chrome-wijzigingen schakelen sommige adblockers uit'

Raymond Hill, die op internet ook bekendstaat als Gorhill, stelt dat door Google voorgestelde wijzigingen voor het Chrome Extensions-platform tot gevolg hebben dat de door hem ontwikkelde adblockers uBlock Origin en uMatrix niet langer kunnen blijven bestaan.

Op de bugtracker van Chromium stelt Hill vast dat de door Google voorgestelde wijzigingen onder meer betekenen dat extensies niet langer de webRequest-api in 'blokkeermodus' mogen gebruiken. Deze api is dan enkel nog te gebruiken om zaken te observeren. Adblockers en andere extensies die inhoud blokkeren, mogen alleen nog de declarativeNetRequest-api gebruiken als de conceptwijzigingen daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Deze declarativeNetRequest-api gebruikt een algoritme en een filtersysteem dat volgens Hill overeenkomt met dat van Adblock Plus. Hij omschrijft deze adblocker als 'vrij beperkt', mede omdat daarbij een limiet van 30.000 filters geldt. Dat is minder dan de 42.000 filters die op de lijst van EasyList zijn te vinden.

Hills adblockers uBlock Origin en uMatrix gebruiken een afwijkend algoritme en hebben onderdelen die niet kunnen samengaan met de declarativeNetRequest-api. Daarnaast stelt hij dat de api het onmogelijk maakt om met vernieuwende filter-engineontwerpen te komen, omdat de api enkel is gebaseerd op het systeem van Adblock Plus. Hill vindt dat hiermee de aanduiding user agent misschien niet meer van toepassing is op Chromium.

Als de wijziging op deze manier wordt doorgevoerd, zou de snelheid waarmee webpagina's in Chrome worden geladen, toenemen, omdat extensies de webRequest-api enkel nog kunnen gebruiken om 'toe te kijken'. Chrome hoeft dan niet langer te wachten met het laden van een pagina totdat de extensie heeft gewogen wat wel of niet moet worden geblokkeerd. Met de declarativeNetRequest-api moeten de adblockers namelijk tegen Chrome zeggen wat moet worden geblokkeerd, waarna Chrome het blokkeren afhandelt zonder te wachten op afhandeling door adblockers.

Google zegt dat de voorgestelde wijzigingen in de vorm van het instellen van de declarativeNetRequest-api zijn bedoeld om de prestaties te verhogen, de beveiliging te verbeteren en een betere privacybescherming te garanderen. De keuze voor een werking van adblockers die aansluit bij het systeem van Adblock Plus, hangt wellicht ook samen met een bericht van de Financial Times uit 2015, waarin de zakenkrant beweerde dat Google en Microsoft Adblock Plus hebben betaald om advertenties te whitelisten.