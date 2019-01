Xiaomi toont tablet waarvan zijden zijn om te klappen voor smartphonemodus

Xiaomi heeft een korte video vrijgegeven waarin te zien is hoe de president en medeoprichter van het bedrijf, Bin Lin, een vouwbaar toestel demonstreert. De beide zijden van de tablet zijn naar achteren te klappen, zodat deze als smartphone is te gebruiken.

De video toont hoe de Xiaomi-president een rechthoekige tablet in zijn handen houdt om daar de video op te kijken en deze kantelt terwijl de video blijft afspelen. Vervolgens klapt hij beide zijkanten van de tablet naar achteren, zodat hij een toestel met de omvang van een smartphone overhoudt.

Details over de smartphone geeft Xiaomi verder nog niet en zo is niet bekend of deze in de getoonde vorm op de markt komt en zo ja wanneer. Het Chinese bedrijf is niet het eerste dat werkt aan een vouwbare tablet annex smartphone. Samsung gaf afgelopen november een glimp van zijn vouwbare model met 7,3"-scherm, eveneens zonder verdere details te geven. Tijdens de CES begin januari kon Tweakers de Royole Flexpai al even proberen. Dit is een toestel met een flexibel 7,8"-oledscherm met een resolutie van 1920x1440 pixels, dat dankzij een scharnier aan de achterkant dubbelgevouwen kan worden.