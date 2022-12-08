Adblock Plus brengt Premium-abonnement uit dat sitepop-ups en video's blokkeert

De populaire advertentieblokker Adblock Plus komt met een betaald abonnement waarbij gebruikers meer content op websites kunnen blokkeren. Adblock Plus Premium kost twintig dollar per jaar en laat gebruikers nieuwsbriefpop-ups, video's en andere notificaties blokkeren.

Adblock Plus Premium is per direct te gebruiken en kost twee dollar per maand of twintig dollar per jaar. De makers zeggen dat de tool voorlopig drie nieuwe features krijgt naast het blokkeren van advertenties en trackers. Met een Premium-abonnement kunnen gebruikers floating video's blokkeren, de video's die als pop-up op een site verschijnen en daar blijven staan. Ook kunnen ze pop-ups om aan te melden voor een nieuwsbrief blokkeren en kunnen gebruikers standaard alle websitenotificaties en pop-ups blokkeren, zoals de vraag om een enquête in te vullen.

De makers van de adblocker schrijven dat er in de toekomst nieuwe features aan het Premium-abonnement worden toegevoegd. Daarbij noemen de makers specifiek cookiebanners. Adblock Plus had al een tijdje een soortgelijke functie, maar zegt dat het die verbetert zodat de functie meer cookietoestemmingspop-ups blokkeert. Die feature wordt daarna geïntegreerd in het betaalde abonnement. Er zijn al wel veel andere browserplug-ins en -extensies die cookiebanners kunnen blokkeren, die vaak wel gratis beschikbaar zijn.

De makers van de extensie zeggen dat de mogelijkheid om advertenties te blokkeren gratis beschikbaar zal blijven. De makers schrijven niet waarom er een betaalde versie komt. Adblock Plus draaide altijd op een vrijwillig donatiemodel. Vaak zijn zulke modellen moeilijk schaalbaar. De makers zeggen dat iedere gebruiker die in het verleden heeft gedoneerd, het abonnement gratis mag krijgen, ongeacht de hoogte van hun donatie. Gebruikers kunnen het abonnement met PayPal of een creditcard afrekenen.

Adblock Plus

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 08-12-2022 07:29 126

08-12-2022 • 07:29

126

Lees meer

Adblockers melden meer installaties en verwijderingen vanwege YouTube
Adblockers melden meer installaties en verwijderingen vanwege YouTube Nieuws van 3 november 2023
'Pluto TV-oprichter gaat gratis tv's uitbrengen die advertenties vertonen'
'Pluto TV-oprichter gaat gratis tv's uitbrengen die advertenties vertonen' Nieuws van 5 mei 2023
Belgische politie raadt bedrijven aan AdBlock te installeren
Belgische politie raadt bedrijven aan AdBlock te installeren Nieuws van 18 januari 2023
Adblock Plus ingehaald door uBlock Origin als populairste Firefox-extensie
Adblock Plus ingehaald door uBlock Origin als populairste Firefox-extensie Nieuws van 13 maart 2022
Rechtbank Hamburg: AdBlock Plus schendt auteursrecht websitemakers niet
Rechtbank Hamburg: AdBlock Plus schendt auteursrecht websitemakers niet Nieuws van 18 januari 2022
Mozilla verwijdert Firefox-extensies Avast en AVG van add-on-portal na klachten
Mozilla verwijdert Firefox-extensies Avast en AVG van add-on-portal na klachten Nieuws van 3 december 2019
Adblock Plus onderhandelt met Google over beperkingen adblocking in Chrome
Adblock Plus onderhandelt met Google over beperkingen adblocking in Chrome Nieuws van 7 juni 2019
Filterlijsten voor meerdere adblockers zijn te misbruiken voor code-injectie
Filterlijsten voor meerdere adblockers zijn te misbruiken voor code-injectie Nieuws van 16 april 2019
Chrome-devs wijzigen concept-regel die adblockers zou dwarsbomen
Chrome-devs wijzigen concept-regel die adblockers zou dwarsbomen Nieuws van 18 februari 2019
'Door Google voorgestelde Chrome-wijzigingen schakelen sommige adblockers uit'
'Door Google voorgestelde Chrome-wijzigingen schakelen sommige adblockers uit' Nieuws van 23 januari 2019
Meer producten en artikelen
Internet Privacy Adblock AdBlock Plus

Reacties (126)

-Moderatie-faq
126
126
48
7
0
64
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Accretion 8 december 2022 07:30
Tijd voor een andere adblocker dus?
Nog eventjes en ze vervangen alle advertenties voor banners met: "Upgrade naar adblock premium, zodat je geen advertenties meer krijgt!”

[Reactie gewijzigd door Accretion op 22 juli 2024 22:16]

GertMenkel
@Accretion8 december 2022 07:34
uBlock Origin is al jaren beter vind ik. Gebruik het dan ook op elk apparaat.

Veel mensen gebruiken uit gewoonte nog AdBlock Plus maar weten bijvoorbeeld niet dat dat bedrijf gewoon bepaalde reclames doorlaat in ruil voor geld.

Persoonlijk vind ik hun blokkades ook minder doeltreffend maar dat kan zijn omdat ik in mijn uBlock allerlei lijsten heb aangevinkt (zoals de "annoyances" lijst die allerlei popups en dergelijke verbergt).
PdeBie @GertMenkel8 december 2022 08:30
Persoonlijk vind ik hun blokkades ook minder doeltreffend maar dat kan zijn omdat ik in mijn uBlock allerlei lijsten heb aangevinkt (zoals de "annoyances" lijst die allerlei popups en dergelijke verbergt).
Waar vind ik dat soort lijsten?
carlpls @PdeBie8 december 2022 08:33
In de settings van uBlock Origin.

1. Instellingen openen (of addon settings of op het icoontje naast je URL-balk -> tandwieltjes)
2. Tabblad "Filter lists"
3. Aanvinken wat je wil
4. Apply, update now
5. Profit

Er is ook een specifieke lijst voor Nederlandstalige sites (ook andere regios), "Regions, languages" uitklappen en NLD aanvinken.

Daarbij kan je op Github of andere sites ook filter lists vinden die je ook somehow in uBlock Origin kan hangen, alleen daar ben ik niet bekend mee.

Edit:

Voor custom filter lists:

Onderaan de "Filter lists" pagina staat een item "Import..." waar je URL's van eventuele extra filter lists in kan plakken. :)

[Reactie gewijzigd door carlpls op 22 juli 2024 22:16]

PdeBie @carlpls8 december 2022 09:07
ah top! Ga ik eens induiken wat er allemaal mogelijk is :)

Nog tips voor bepaalde filters?
Hr_Berto @PdeBie8 december 2022 10:27
Jazeker! Whitelist op Tweakers: https://tweakers.net/info...uctie-whitelisten/#ublock
Patrick22221 @Hr_Berto8 december 2022 12:02
nee die niet haha
Henk Poley @PdeBie8 december 2022 13:44
Voeg ook even OISD toe als toch in de instellingen bent: https://oisd.nl/howto
ochhanz @GertMenkel8 december 2022 11:38
Veel mensen gebruiken uit gewoonte nog AdBlock Plus maar weten bijvoorbeeld niet dat dat bedrijf gewoon bepaalde reclames doorlaat in ruil voor geld.
, daar is adblock plus ook transparent over, ze blokkeren namelijk reclames die niet voldoen aan hun eisen (bijvoorbeeld te grote banners of die malware verspreiden, of als je dat aanzet die trackers gebruiken, https://adblockplus.org/en/acceptable-ads#criteria ). De gedachtegang is om de reclames die niet storend zijn toe te laten zodat er nog wel een businessmodel is voor sites die gratis content leveren. De catch is dat (van wat ik las) als site moet betalen om in de whitelist te komen.
Ik vind het wel zijn charme hebben, voor mij is de privacy (en toegegeven de youtube ads) meer de issue. Echter zoals je al aangeeft werkt Ublock Origin iets beter (niet te verwarren met Ublock overigens).
Geekomatic @ochhanz8 december 2022 18:55
Deze *kuch* feature van "Allow Acceptable Ads"
staat standaard aan, maar je kunt het ook uitzetten.
ABP houdt zo vrijwel alles tegen, met als belangrijkste punt
dat sneaky ads in Google zoekresultaten verwijderd worden.
.
Maar ik zie de gratis versie zo ook gaan degraderen.
Tijd voor een switch naar uBlock dan maar,
Bamboozled @Geekomatic9 december 2022 13:07
Zou ik doen, het is veel sneller dan ABP war ik ook lang aan vast gehouden heb.
Lednov @GertMenkel8 december 2022 09:54
Dan moeten die mensen maar eens beter gaan lezen want daar zijn ze altijd vrij open in geweest. Met de installatie geven ze zelfs die optie, omdat toe te laten staan.
Mizgala28 @GertMenkel8 december 2022 09:55
Ik moest recent de lijsten voor mijn moeder aanpassen, aangezien bepaalde websites dat niet zo leuk vonden (dan werkt de inlog knop ineens niet om 1 of een andere reden)

Voor mij een non issue, maar voor iemand die daar geen verstand van heeft wat minder.

Wel is Ublock Origin erg effectief, toen ze enkele jaren terug nog ABP gebruikte kwam het weleens voor dat er alsnog wat troep erdoorheen kwam.

ik zelf gebruik Ublock Origin al veel langer, maar voor iemand die niet weet wat je moet doen als Ublock Origin iets TE effectief is, twijfelde ik een langere poos of ik dat ook in FF op de laptop van mijn moeder wou installeren. Uiteindelijk alsnog gedaan.
tiies @GertMenkel8 december 2022 10:28
Is er ook iets vergelijkbaars voor Mac / iOS? De alternatieven die ik tot nu toe gebruikt heb (o.a. Adguard, Adblock plus, 1Blocker) halen het niet bij Ublock origin.

[Reactie gewijzigd door tiies op 22 juli 2024 22:16]

Verwijderd @tiies8 december 2022 20:10
Ik heb Purify voor iOS/phone. Werkt best oké, maar is geen uBlock.
silent785 @GertMenkel8 december 2022 11:45
Die werkt niet op iOS en Android
Toaby @silent7858 december 2022 23:47
uBlock origin is beschikbaar voor Firefox op Android, werkt perfect!
Hackus @GertMenkel8 december 2022 11:49
uBlock Origin is al jaren beter vind ik. Gebruik het dan ook op elk apparaat.

Veel mensen gebruiken uit gewoonte nog AdBlock Plus maar weten bijvoorbeeld niet dat dat bedrijf gewoon bepaalde reclames doorlaat in ruil voor geld.

Persoonlijk vind ik hun blokkades ook minder doeltreffend maar dat kan zijn omdat ik in mijn uBlock allerlei lijsten heb aangevinkt (zoals de "annoyances" lijst die allerlei popups en dergelijke verbergt).
DPG-Media is daar niet blij mee :D
Verwijderd @GertMenkel8 december 2022 13:37
Daarom beide. Adblock + Ublock.
Verwijderd @GertMenkel9 december 2022 11:38
Op www,outlook.com heb je de 1e mail als advertentie, AdBlocker Plus laat die netjes verdwijnen, uBlock Origin niet, weet jij toevallig of dat een instelling is voor een bepaald soort reclame?
Bamboozled @Verwijderd9 december 2022 12:39
Probeer onder annoyances wat lijsten aan te vinken.
Verwijderd @Bamboozled10 december 2022 00:56
Ik heb bij instellingen gekeken, maar kan geen annoyances vinden.
Weet jij waar ik moet kijken?
Bamboozled @Verwijderd10 december 2022 11:07
Bij de filterlijsten, daar heet het "storende elementen". Je kan er meerdere aanvinken. Laat even weten of het werkt.

[Reactie gewijzigd door Bamboozled op 22 juli 2024 22:16]

Verwijderd @Bamboozled10 december 2022 16:19
Alles aangevinkt, advertentie (1e mail), nog altijd gewoon getoond.
Bamboozled @Verwijderd10 december 2022 17:44
Ik zie de ads niet in een schone Chrome. Is het geen setting ergens in Outlook.com?
Verwijderd @Bamboozled13 december 2022 00:25
Bij een betaalde versie heb je geen ads, als je er niet voor betaalt heb je of rechts een grote balk van boven tot beneden of de 1e mail is een advertentie.
Heb je dat niet, dan heb je iets anders gedaan of je hebt nog helemaal geen mail in de inbox.
GertMenkel
@Verwijderd9 december 2022 14:47
Ik gebruik geen Outlook maar vaak staat dat in de annoyances-lijst. Die staat normaal niet aangevinkt omdat het ook nuttige dingen kan beïnvloeden in theorie, maar ik heb hem gewoon aan staan.
stijnb1234 @Accretion8 december 2022 07:32
Gelukkig is uBlock open source en werkt dat ook helemaal prima in vele browsers.
GertMenkel
@stijnb12348 december 2022 07:36
Eens, met de opmerking dat uBlock Origin de goede is; er is ook een uBlock (zonder Origin) die een stuk minder goed is en ook niet (meer) op Github te vinden is.

De naam lijkt gekozen te zijn om uBlock Origin-gebruikers te lokken, let dus op als je het ding voor de eerste keer downloadt!
bucovaina89 @GertMenkel8 december 2022 08:07
En dan NoScript er nog bij. Je moet wel een hoge irritatie-threshold hebben m.b.t. sites die niet meteen werken of zwaar allergisch aan advertenties video's overal ...

Ik heb beide en gebruik uBlock Origin met NoScript. Soms irriteer ik me wel aan NoScript als ik weer eens een nieuwe website bezoek die na 5 muisklikken ook nog niet wil werken. Maar als ik dan bij collega's kijk naar hun browser-ervaring 8)7 , vind ik de moeite die ik in NoScript steek het best waard.
Zoijar @bucovaina898 december 2022 08:17
En ghostery draai ik er nog bij...
ochhanz @Zoijar8 december 2022 11:50
Ghostery is al een tijdje geleden overgenomen door een bedrijf en lees net ook dat ze aan data mining doen. Mogelijk alternatief is iets als Privacy Badger of degene die hierboven genoemd worden. Soms moet ik Privacy Badger wel uitzetten voor winkelpagina's of dergelijk (2 clicks dus niet veel moeite maar niet iets om op de laptop van je oma te installeren).

[Reactie gewijzigd door ochhanz op 22 juli 2024 22:16]

Zoijar @ochhanz8 december 2022 17:38
Oh goeie tip. Ja zo zie je...
Arrogant @bucovaina898 december 2022 08:13
uMatrix vind ik een goed alternatief voor NoScript.
(Firefox / Chrome)
bucovaina89 @Arrogant8 december 2022 08:39
Bedankt voor de tip, ik heb hem geïnstalleerd!
Rudie_V @bucovaina898 december 2022 16:25
uMatrix wordt al zo'n anderhalf jaar niet meer onderhouden en de github pagina is net een maandje geleden gearchiveerd. De ontwikkelaar raadt al lang het gebruik van uMatrix af en adviseert uBlock Origin in advanced user mode zodat dynamic filtering wordt aangezet en je zelf heel veel handmatig in kan stellen.

https://github.com/gorhil...ki/Advanced-user-features
https://github.com/gorhill/uBlock/wiki/Dynamic-filtering

Is uBlock Origin met dynamic filtering niet voldoende voor je hetgeen je zou willen, hoewel ik denk dat als je uBlock Origin dynamic filtering beter leert kennen dat het voldoende kan zijn, dan kan je beter NoScript blijven gebruiken in plaats van uMatrix, omdat NoScript wel actief wordt onderhouden.

(ook voor @Arrogant )
Arrogant @Rudie_V8 december 2022 16:33
Wat jammer!
Bedankt voor de heads up!
Rembock @bucovaina898 december 2022 11:29
Je kunt ook hard mode in uBlock Origin gebruiken om een vergelijkbaar effect te hebben zoals uMatrix/NoScript dit voor je doet :)
ronansoleste @GertMenkel8 december 2022 08:14
De maker van uBlock heeft ooit de repo van de hand gedaan.
Vervolgens ging de nieuwe eigenaar er dingen mee doen die de oude eigenaar niet leuk vond. De oude eigenaar is toen uBlock Origin begonnen.
bbr @Accretion8 december 2022 08:49
ABP vervangt al jaren advertenties met hun eigen - of met advertenties van hun "whitelist".

Menig mens in de wereld gebruikt dus al tijden uBlock origin want die is gewoon beter, en doet geen scummy praktijken zoals ABP.
Zeker nu ze een plus versie aanbieden waar je voor moet betalen.
Carlos0_0 @Accretion8 december 2022 08:39
Tijd voor een andere Adblock plus is al lang vergane glorie ?
Bamboozled @Carlos0_08 december 2022 08:55
Toch werkt die verdraaid goed.
Carlos0_0 @Bamboozled9 december 2022 07:01
ABP vervangt al jaren advertenties met hun eigen - of met advertenties van hun "whitelist".

De meeste hier hebben dit dus al jaren vervangen voor bijv Ublock of Ghostery.
Bamboozled @Carlos0_09 december 2022 08:56
Dat kan je allemaal uitzetten. Maar ik heb het nog eens geprobeerd, volgers mij is het flink verbeterd laatste jaren. Het lijkt vooral ook veel sneller te zijn dan ABP. Veel minder Firefox CPU en mem ook.

[Reactie gewijzigd door Bamboozled op 22 juli 2024 22:16]

darknessblade @Accretion8 december 2022 13:35
IDD, een adblocker die reclame doorlaat is ook geen adblocker.
d22wth 8 december 2022 07:34
Ublock Origin doet precies hetzelfde en is gratis :)
Sluuut @d22wth8 december 2022 07:51
En waarom is dat "gratis"? Moet je bepaalde data afgeven? Of zitten er vrijwilligers achter? Of een donatie systeem? En voor hoelang blijft het gratis.. of gaan ze binnenkort ook over op een betaalde dienst naast een gratis dienst.
ikt @Sluuut8 december 2022 08:17
uBlock Origin is een open-source project onder de GPLv3 licentie. Hoewel het open-source is en Pull Requests (code contributies) accepteert, lijkt de ontwikkeling wel grotendeels gedreven door de originele auteur, gorhill.

Hij/het project neemt expliciet geen donaties aan, omdat hij puur en alleen de GitHub + repo wil updaten en niks anders bij wil houden. Wat er wél wordt benadrukt is dat de (ook compleet gratis!) filterlijsten contributies zijn van derde partijen, en dat díé het blocken doen - uBlock Origin is zelfgeclaimd enkel een content blocker, waarbij enkel de gebruiker bepaalt wat die wil zien.
Simkin @Sluuut8 december 2022 08:20
Terechte vragen! Maar de auteur heeft een goed track record. De voorloper, ublock, werd pas commercieel nadat deze was overgedragen aan iemand anders.
The uBlock project official repository was transferred to Chris Aljoudi[16] by original developer Raymond Hill in April 2015, due to frustration of dealing with requests. However, Hill immediately self-forked it[17] and continued the effort there. This version was later renamed uBlock Origin and it has been completely divorced from Aljoudi's uBlock.[18] Aljoudi created ublock.org to host and promote uBlock and to request donations. In response, uBlock's founder Raymond Hill stated that "the donations sought by ublock.org are not benefiting any of those who contributed most to create uBlock Origin.
En zo staat Ublock Origin erin:
The project specifically refuses donations and instead advises supporters to donate to maintainers of block lists.[6][36]
Bron

We kunnen niet in de toekomst kijken maar volgens mij blijft Ublock Origin een onbaatzuchtig project

[Reactie gewijzigd door Simkin op 22 juli 2024 22:16]

Sluuut @Simkin8 december 2022 09:04
Dankjewel, ook dank voor je antwoord. Blijkbaar geen terechte vragen op tweakers en had ik mezelf in moeten lezen.
T_elic @Sluuut8 december 2022 09:34
Ik denk dat je initiele comment minder over kwam als vraag en meer over kwam als standaard cynische tweakers opmerking. Wellicht niet zo bedoeld maar zo las ik 'm in eerste instantie ook. Zijn natuurlijk wel terechte vragen als je niet bekend bent met Ublock Origin.
Simkin @Sluuut8 december 2022 09:06
Niets van aantrekken, veel modereren helaas nog op mening en niet op relevantie
Wouterie @Simkin8 december 2022 11:20
Strikt genomen was het ook geen relevante bijdrage. (dit van mij natuurlijk ook niet) Daarnaast denk ik dat in dit geval het ook wel overkwam als iemand die even uBlock Origin wilde gaan bashen.
Wouterie @Sluuut8 december 2022 11:18
Het was in dit geval de toon die de muziek maakte.
Sluuut @Wouterie8 december 2022 12:34
Thanks voor je feedback, volgende keer zal ik de vraagstellingen anders/vriendelijker formulieren.
Arrogant @Sluuut8 december 2022 08:16
Je kan het natuurlijk zelf lezen, maar je hoeft het natuurlijk niet te geloven.
ronansoleste @Sluuut8 december 2022 08:17
uBlock Origin is een opensource project en geen commercieel product.
Er is geen server waar data naar verstuurd kan worden. Die code bestaat ook gewoon weg niet en dat kan je zelf controleren als je dat wil.
Bamboozled @d22wth8 december 2022 08:53
Ik heb UO nooit zo goed aan de praat gekregen als ABP. Er was altijd wel wat wat toch nog doorgelaten werd, of opmaak die minder goed afgeregeld was. ABP heb ik nooit issues mee.
Alxndr @d22wth8 december 2022 11:20
Notificaties en popups blokkeren zijn toch zelfs gewoon standaard instellingen in iedere browser?
Menhir 8 december 2022 08:46
Kan er iemand uitleggen wat het effect is op websites die je bezoekt als je uBlock origin, Ghostery en NoScript tegelijk draait? Is dit teveel van het goede?
Olaf van der Spek @Menhir8 december 2022 10:30
Zijn websites tegenwoordig nog bruikbaar met noscript?
FreezeXJ @Olaf van der Spek8 december 2022 13:02
Zijn websites tegenwoordig nog bruikbaar zonder noscript?

Alle gekheid op een stokje, het hangt totaal af van wat je 'bruikbaar' vindt. Ik kan niet tegen geflits, en heb een hekel aan reclame en andere nontent. Ik kom ergens om een verhaal te lezen, niet om lege layouts, reclame en hints naar andere verhalen te zien. Daar ben ik bereid moeite voor te doen, want ja, NoScript vereist nog steeds wat 'inregelen' als je een nieuwe site bezoekt.

Zeker als je toch automagisch op "accept all" klikt bij cookie-popups en verder zo min mogelijk wilt doen is het niet je beste optie.
HermaHemie @Olaf van der Spek9 december 2022 10:45
Je kan sommige scripts gewoon aanzetten. Ik heb standaard een block alles mode, en doe dan simpel aanzetten wat minimaal nodig is om de site werkende te krijgen. Omdat dat opgeslagen wordt, hoef je dat maar eens per site te doen.
Alxndr @Menhir8 december 2022 11:29
Sorry, ik heb de bron niet meer, naar las denk ik een jaar geleden een uitgebreid artikel dat meerdere blockers hebben geen zin heeft en zelfs nadelen zou kunnen hebben (of nu haal ik het door de war met anti-virus)

Anyway, ik gebruik alleen nog ublock, ging altijd perfect, maar er sluipen vooral hier op Tweakers steeds vaker Ads doorheen.
Menhir @Alxndr8 december 2022 13:09
dat gaat volgens mij over 'browser fingerprinting'. Dat zijn methodes om je toch uniek te maken door te kijken welke plugins, settings, beeldschermgrootte enzovoorts je hebt. Ik weet niet precies of dat trucje momenteel nog heel goed werkt
ochhanz @Menhir8 december 2022 12:00
Volgens mij werkt NoScript te agressief met blokkeren. Ghostery zou ik zelf niet gebruiken, is overgenomen en las dat ze aan dataminen doen. Er zijn wel genoeg alternatieven voor Ghostery.

[Reactie gewijzigd door ochhanz op 22 juli 2024 22:16]

HermaHemie @ochhanz9 december 2022 10:44
Met noscript kan je gewoon zeggen wat je wel en niet hoeft te blokken.

Zelfs npostart heeft nu geen relcame meer omdat ik dat script block. Ublock origin blocked die reclames niet.
ochhanz @HermaHemie9 december 2022 15:23
Zelfs npostart heeft nu geen relcame meer omdat ik dat script block. Ublock origin blocked die reclames niet.
, bedankt voor de tip
jcbvm 8 december 2022 07:49
Dus we gaan straks allemaal betalen om reclame te blokkeren welke in het leven zijn geroepen omdat mensen niet willen betalen voor content.. bizar 8)7
Verwijderd @jcbvm8 december 2022 07:53
Reclame is in tegenwoordig het leven geroepen als primaire verdienmodel; de content is er vaak later bijgehaald want je moet die witruimte tussen de banners wel met iets vullen en het maakt SEO makkelijker...
Bulls @Verwijderd8 december 2022 08:09
Toch frappant dat we al zo gewend zijn aan ongevraagde rommel dat het anders kaal lijkt.
XC9 @Verwijderd8 december 2022 11:25
Misschien moet je die websites maar niet meer bezoeken dan, want dan is de content waarschijnlijk niet geweldig.
ISaFeeliN @jcbvm8 december 2022 08:03
Eerst moet dus iedereen gaan betalen hiervoor. Zie jij dat gebeuren? Nope.
Zoijar @jcbvm8 december 2022 08:20
Mensen willen overduidelijk wel betalen voor content, maar... de content kwapiteit moet goed zijn en het gebruiksgemak hoog. Niet zo raar eigenlijk ook, kortom gewoon een goed product voor je geld. Maarja, als het product bagger is en je dan toch met ads er geld uit wilt slepen...tsja.
jcbvm @Zoijar8 december 2022 08:33
Er zal zeker een groep zijn die ervoor wil betalen, kijk alleen al hier op tweakers. Echter zal er ook een grote groep zijn die er absoluut niet voor wil betalen.

Mijn reactie was ook meer als cynisch grapje bedoeld omdat reclame door de jaren heen zo normaal is geworden.
iAR @Zoijar8 december 2022 09:02
Maar dat is precies het probleem. Iedere gek kan een site beginnen met advertenties. En omdat er zoveel sites zijn moet je mensen trekken en content produceren. Maar neem een site als FilmTotaal, die plugt tegenwoordig alleen met clickbait titels en strakke meisjes op Instagram. Film nieuws? Daar moet je echt moeite voor doen.
En dus ga je er niet voor betalen. En komen er meer ads. Die je dan weer wilt blokken.
ochhanz @jcbvm8 december 2022 11:57
Je moet het meer zien iets voor mensen die wel reclames an sich okee vinden zolang die maar niet te storend zijn. En net zoals andere adblockers advertenties blokkeren die malware verspreiden en trackers hebben.
Verwijderd @jcbvm8 december 2022 13:39
Of je kunt de partijen die de reclame verzorgen gewoon niet zo goed meer vertrouwen.
HermaHemie @jcbvm9 december 2022 10:42
Ik heb niets tegen betalen voor content, ik heb wel wat tegen dat volledige tracking, ads die in de weg staan van alles en de virussen die ermee komen.
deniz280 8 december 2022 07:34
Tja zo ga je wel verliezen van je concurrent..
R.Mats 8 december 2022 07:34
Na het "acceptable ads" gedoe al van deze adblocker afgestapt. tal alternatieve. Aanraders voor mij zijn Ublock origin en ADguard AD blocker
H1MSELF1SH 8 december 2022 07:39
Zelf gebruik ik Privacy Badger en Ublock Origin ook. Die eerste is een browser plugin van EFF (Electronic Frontier Foundation) en alleen al daarom wil ik het promoten.
Alxndr @H1MSELF1SH8 december 2022 11:21
Beide? Voegt dat wat toe, ik las namelijk een tijd geleden van niet, dus gebruik zelf alleen nog maar ublock
PhanToM__ 8 december 2022 07:55
Ghostery heeft daarbovenop een functie dat automatisch de cookie request weigert.
ochhanz @PhanToM__8 december 2022 11:58
Ghostery is een aantal jaren geleden overgenomen door een bedrijf en las dat die nu aan dataminen doet, misschien beter om iets als Privacy Badgers of dergelijk te gebruiken.
G_Dragon 8 december 2022 08:22
Ik gebruik de gratis versie nu al 15 jaar zonder problemen, zolang ze daar niks aan veranderen heb ik dat Premium-abonnement zelf niet nodig.
controvi 8 december 2022 08:42
Ik gebruik al jaren geen adblock meer maar de ingebouwde ad block van de Brave browser.
Deze houd alles mooi tegen wat nodig is en ik heb er nooit problemen mee.

Daarnaast heb ik middels Bitdefender ook nog een extra blockade erop liggen.

Dit samen werkt perfect en heb nergens last meer ban :)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.