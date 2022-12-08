Adblock Plus brengt Premium-abonnement uit dat sitepop-ups en video's blokkeert

De populaire advertentieblokker Adblock Plus komt met een betaald abonnement waarbij gebruikers meer content op websites kunnen blokkeren. Adblock Plus Premium kost twintig dollar per jaar en laat gebruikers nieuwsbriefpop-ups, video's en andere notificaties blokkeren.

Adblock Plus Premium is per direct te gebruiken en kost twee dollar per maand of twintig dollar per jaar. De makers zeggen dat de tool voorlopig drie nieuwe features krijgt naast het blokkeren van advertenties en trackers. Met een Premium-abonnement kunnen gebruikers floating video's blokkeren, de video's die als pop-up op een site verschijnen en daar blijven staan. Ook kunnen ze pop-ups om aan te melden voor een nieuwsbrief blokkeren en kunnen gebruikers standaard alle websitenotificaties en pop-ups blokkeren, zoals de vraag om een enquête in te vullen.

De makers van de adblocker schrijven dat er in de toekomst nieuwe features aan het Premium-abonnement worden toegevoegd. Daarbij noemen de makers specifiek cookiebanners. Adblock Plus had al een tijdje een soortgelijke functie, maar zegt dat het die verbetert zodat de functie meer cookietoestemmingspop-ups blokkeert. Die feature wordt daarna geïntegreerd in het betaalde abonnement. Er zijn al wel veel andere browserplug-ins en -extensies die cookiebanners kunnen blokkeren, die vaak wel gratis beschikbaar zijn.

De makers van de extensie zeggen dat de mogelijkheid om advertenties te blokkeren gratis beschikbaar zal blijven. De makers schrijven niet waarom er een betaalde versie komt. Adblock Plus draaide altijd op een vrijwillig donatiemodel. Vaak zijn zulke modellen moeilijk schaalbaar. De makers zeggen dat iedere gebruiker die in het verleden heeft gedoneerd, het abonnement gratis mag krijgen, ongeacht de hoogte van hun donatie. Gebruikers kunnen het abonnement met PayPal of een creditcard afrekenen.