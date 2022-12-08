Microsoft brengt na jaar weer update uit voor SwiftKey op iOS

SwiftKey voor iOS heeft voor het eerst in ruim een jaar weer een update gekregen. Het gaat alleen om een paar bugfixes, maar dat Microsoft toch nog aan de app werkt en een teken van leven geeft, is opvallend.

SwiftKey iOSMicrosoft-manager Vishnu Nath schrijft op Twitter dat SwiftKey is bijgewerkt naar versie 2.9.4. In de changelog staat alleen dat er bug fixes and performance improvements zijn doorgevoerd zonder daar verdere details over te geven. Volgens Nath gaat het onder andere om problemen bij het inloggen met een Microsoft-account die nu zijn gerepareerd.

Hoewel de appupdate niet spectaculair is, is het opvallend dat de app nog steeds wordt bijgewerkt. Microsoft nam SwiftKey in 2016 over, maar veranderde daarna regelmatig van mening over wat het met de app wilde doen. In september zei Microsoft de app te verwijderen uit de iOS App Store en er geen actieve ondersteuning meer aan te willen geven. Enkele weken terug zei het bedrijf echter de app toch weer beschikbaar te willen stellen in Apples appwinkel. In de tussentijd heeft SwiftKey al meer dan een jaar geen actieve updates meer gehad. Bekende bugs werden dan ook niet gerepareerd.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 08-12-2022 08:39
43 • submitter: RICCTWK

08-12-2022 • 08:39

43

Submitter: RICCTWK

Lees meer

SwiftKey-gebruikers moeten Microsoft-account koppelen voor toegang
SwiftKey-gebruikers moeten Microsoft-account koppelen voor toegang Nieuws van 26 maart 2026
Microsoft Swiftkey-toetsenbord krijgt Snapchat Lenses voor maken gifs
Microsoft Swiftkey-toetsenbord krijgt Snapchat Lenses voor maken gifs Nieuws van 27 februari 2024
Microsoft zet Bing Chat in SwiftKey-toetsenbord voor Android
Microsoft zet Bing Chat in SwiftKey-toetsenbord voor Android Nieuws van 6 april 2023
Skype komt met vertaaltechnologie die stem nabootst tijdens videogesprekken
Skype komt met vertaaltechnologie die stem nabootst tijdens videogesprekken Nieuws van 15 december 2022
Microsoft stelt SwiftKey-toetsenbord opnieuw beschikbaar in iOS App Store
Microsoft stelt SwiftKey-toetsenbord opnieuw beschikbaar in iOS App Store Nieuws van 19 november 2022
Microsoft trekt op 5 oktober stekker uit SwiftKey-toetsenbord voor iOS
Microsoft trekt op 5 oktober stekker uit SwiftKey-toetsenbord voor iOS Nieuws van 29 september 2022
Microsoft richt divisie op die integratie Windows en Android moet bevorderen
Microsoft richt divisie op die integratie Windows en Android moet bevorderen Nieuws van 1 april 2022
SwiftKey voor Android krijgt in bèta ondersteuning voor Cloud Clipboard
SwiftKey voor Android krijgt in bèta ondersteuning voor Cloud Clipboard Nieuws van 3 augustus 2021
Microsoft Office krijgt ondersteuning voor Friese spellingscontrole
Microsoft Office krijgt ondersteuning voor Friese spellingscontrole Nieuws van 5 juli 2019
Meer producten en artikelen
Mobiele besturingssystemen Apple Microsoft App store Swiftkey

Reacties (43)

-Moderatie-faq
43
43
29
1
0
12
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
gebruikershaes 8 december 2022 08:44
Wat mij betreft nog steeds het beste toetsenbord. De enige reden dat ik het niet gebruik is omdat het op iOS maar twee talen ondersteunt.
Yzord @gebruikershaes8 december 2022 08:49
iOS heeft zijn eigen swiftkey welke perfect werkt.

Waar ik mee zit met dit soort toetsenborden is dat alle aanslagen naar een server gedirigeert worden en daar zit ik niet op te wachten.
Mifuki @Yzord8 december 2022 08:52
Volgens kun je dat bij SwiftKey uitzetten zodat het alleen lokaal is. Voordeel: security. Nadeel: als je geen backup hebt van je profiel en een nieuwe telefoon neemt dan moet SwiftKey opnieuw leren wat irritant kan zijn.
Verwijderd @Mifuki8 december 2022 08:58
Klopt idd. Voor meer uitleg hoe zie dit linkje en dan de sectie "How do I remove my Remote data" Als je de stappen volgt, word er geen potentiele data verstuurd naar Microsoft Swiftkey.
icecreamfarmer @Yzord8 december 2022 09:01
Alles behalve. Wat is dat IOS toetsenbord een partij irritant.
Zeker als je ook nog cijfers of speciale tekens moet gebruiken.
Zwarte_os @icecreamfarmer8 december 2022 11:18
Gboard is inderdaad zoveel beter, Apple loopt te slapen op het gebied van toetsenborden en iOS. Op de iPad hebben ze het vervolgens wel weer beter voor elkaar.
StGermain @Zwarte_os9 december 2022 02:04
Hoezo? Ik erger er mij juist aan dat je niet fullscreen kan swipen op de iPad. Het swipen kan die wel maar je moet eerst je toetsenbord klein pinchen.

Edit: Even uitgezocht hoe je in iOS woorden kan toevoegen aan het woordenboek, je moet het woord dus manueel typen en dan op de keuze bovenaan tussen quotes drukken.

[Reactie gewijzigd door StGermain op 30 juli 2024 19:23]

pjlgt @icecreamfarmer8 december 2022 09:25
Autocorrectie van het standaard toetsenbord is ook om te janken. Nu SwiftKey weer geüpdate wordt ga ik die maar weer eens een kans geven. Was op Android wel altijd mijn favoriet.
Jeroenneman @Yzord8 december 2022 10:54
Hoe krijg je die Swiftkey implementatie dan werkend? Want ik heb recent nog een iPhone in handen gehad, en het standaard toetsenbord vind ik nog steeds net zo verschrikkelijk als 5 jaar geleden.
Euronitwit @Jeroenneman8 december 2022 11:40
Na installatie de wereldbol links van de spatiebalk ingedrukt houden en dan voor Swiftkey kiezen.
Yzord @Jeroenneman8 december 2022 10:57
Dat werkt gewoon out of the box sinds iOS15 (meen ik). Gewoon swipen.

*dit bericht is geswiped via de standaard iOS toetsenbord
Jeroenneman @Yzord8 december 2022 10:59
Oh, dat bedoel je. Dat is echt absoluut niet hetzelfde als Swiftkey qua aanpasbaarheid.

Dat is alsof je zegt dat een Aygo nu hetzelfde kan als een Enzo, omdat ze beide naar de supermarkt kunnen rijden.
Yzord @Jeroenneman8 december 2022 11:40
Huh Swiftkey is toch swipen over je toetsenbord? Of ben ik nu in de war met iets anders?
Jeroenneman @Yzord8 december 2022 12:21
Dat is Swiftkey Flow. Één onderdeel van Swiftkey.

Het totale pakket is veel groter. En zelfs Flow werkt beter dan wat Apple aanbiedt qua typen zonder je vinger van het scherm af te halen.
Yzord @Jeroenneman8 december 2022 14:01
Ah, mijn excuses. Ik heb altijd gedacht dat het dan om het swipen ging, want ik heb het ooit eens geinstalleerd gehad tig jaren geleden en dat heette toen ook Swiftkey. Maar nu lees ik ook @CorbataGames zijn uitleg en dan kan ik alleen maar concluderen dat het aardig geevolueerd is.

Dan is mijn oorspronkelijke reactie niet echt relevant.
CorbataGames @Yzord8 december 2022 13:46
Swiftkey is een complete toetsenbordvervanging, met predictions op basis van wat je eerder typt.

Begin jij een gesprek bijna altijd met "Hallo", dan geeft hij dat al aan zodat je dat gelijk kunt aanklikken zodra je een tekstveld activeert.
Type je vaak "Mijn naam is Yzord", dan zal hij zodra je 'Mijn' intypt alvast 'naam' gaan voorspellen.

Daarnaast zit er een mooie emoji / gif zoeker in. Zit geloof ik (deels?) ook in het normale iOS toetsenbord, maar is net even wat lekkerder toegankelijk in Swiftkey. Swypen zit er natuurlijk ook in, en zo nog wel een set andere verbeteringen.

Ik kan zelf na jaren ook nog steeds niet lekker met het iOS toetsenbord wennen. Had Swiftkey er af gegooid nadat Microsoft aangaf dat het zou verdwijnen, Gboard en het standaard toetsenbord een tijd gebruikt maar Swiftkey was toch echt een partij handiger. Sinds enkele weken dan ook weer gewoon daarmee aan het typen.
icecreamfarmer @Yzord8 december 2022 12:01
Je bent in de war idd.
maartenvdezz @Yzord8 december 2022 11:31
SwiftKey != swipen... Ik denk dat je verward bent met Swype, het originele swipetoetsenbord. De functie zit desalniettemin ook in SwiftKey natuurlijk
Jeronim0 @Yzord8 december 2022 14:17
Ik mis in het iOS toetsenbord de . naast de spatiebalk (met !@#,? bij lang ingedrukt houden) en snelle toegang tot emojis.

Klopt dat of mis ik een instelling in IOS (heb uiteraard al gegoogled)?
crtxz @gebruikershaes8 december 2022 10:06
Wat ik vooral irritant vond in IOS is dat je elke keer bij apps als nog geforceerd wordt om IOS keyboard te gebruiken. Is al wel wat jaartjes geleden dat ik het had geprobeerd maar toen viel er echt niet mee te werken vond ik.
mjz2cool @crtxz8 december 2022 11:26
Alleen wanneer je een wachtwoord invult wordt bij sommige (in ieder geval 1st party) apps het Apple toetsenbord getoond, voor de rest wordt gewoon het toetsenbord gebruikt die je zelf hebt gekozen. Als je bijvoorbeeld alleen Swiftkey in je toetsenborden hebt gezet kun je zelfs niet eens meer kiezen voor het Apple toetsenbord, behalve dus bij wachtwoorden soms.
crtxz @mjz2cool8 december 2022 11:58
oh is dat het probleem. Weet je toevallig of dat nu nog steeds zo is?
mjz2cool @crtxz8 december 2022 12:07
Ja want dat is hoe iOS werkt. Apple staat geen 3rd party toetsenborden toe voor het invullen van wachtwoorden (afhankelijk van de app denk ik). Voor normale invoer krijg je gewoon je eigen gekozen toetsenbord in beeld, zo had ik een poosje Swiftkey in gebruik, en dat was ook het enige actieve toetsenbord. Dan kun je dus niet kiezen voor een andere, ook niet voor Apple tot je dit weer toevoegt.
gebruikershaes @crtxz8 december 2022 10:23
Ja te veel beperkingen vanuit iOS. Ik snap wel waarom Microsoft de ondersteuning wilde droppen.
BugsNL 8 december 2022 08:52
Leuk, maar zolang iOS mij verplicht om het standaard toetsenbord te gebruiken tijdens het intypen van wachtwoorden blijft het voor mij geen optie. Juist daarvoor zou ik Swiftkey ook willen gebruiken omdat speciale tekens vinden in het iOS toetsenbord een ramp is. Twee lagen diep zoeken is gewoonweg niet efficient.

Maar twee toetsenborden uit mijn hoofd leren helaas ook niet.
iAR @BugsNL8 december 2022 08:57
Dat is ook irritant maar tegelijkertijd wel veilig. Daarnaast, als je iCloud Keychain gebruikt, hoevaak type je dan nog een wachtwoord?
Blokker_1999
@iAR8 december 2022 09:11
Ik mag zelf toch wel beslissen of ik een toetsenbord vertrouwen imho, dat moet Apple niet beslissen. Er wordt vaak zoveel gevielige informatie op getypt.
pang-frang-punk @Blokker_19998 december 2022 09:25
Zou je inderdaad denken. Probleem is dat met het huidige cyberlandschap er zo veel onwetendheid is onder gebruikers en geen zekerheid dat dat ingevoerde wachtwoord niet linea recta bij de bouwer van die tobo app uitkomt.
Nuja, tot zo ver de redenering van Apple. Maar dat we practisch gezien geen eigenaar zijn van ons eigen toestel, is ook niet nieuw helaas.
pegagus @iAR8 december 2022 09:32
Dat dus. Ik denk dat ik gemiddeld per week hooguit nog 1x een wachtwoord daadwerkelijk moet intypen op mijn iOS apparaat.
x280 @pegagus8 december 2022 09:38
Ik vaker, Apple staat niet toe wanneer je de wachtwoord van je Apple account moet invoeren om een keychain te gebruiken.
AchtungYall @x2808 december 2022 09:43
Wat wel logisch is :)
Yggdrasil @x2808 december 2022 10:52
Copy/paste vanuit Bitwarden werkt gelukkig wel. Ik typ nooit meer iets in.
x280 @Yggdrasil8 december 2022 11:01
Je krijgt dus een popup vanuit de app store, ga je naar je password app. Kom je terug in de app store, is de popup weg die je wachtwoord vraagt, druk je opnieuw op download en dan krijg je een popup en plak je daar je wachtwoord...
mjz2cool @x2808 december 2022 11:29
Voor die enkele keer dat dat gebeurt is dat niet zo erg. Vrijwel altijd is Face/Touch ID te gebruiken.
Yggdrasil @x2808 december 2022 13:18
Klopt. Niet ideaal maar is maar zelden nodig.
coptician @BugsNL8 december 2022 10:35
Dat je twee lagen diep leestekens hebt is toch ook zo bij Swiftkey? Bij beide toetsenborden moet ik switchen tussen 'soorten' leestekens. Ik zie ook geen optie in Settings om daarvan 1 pagina te maken.
BugsNL @coptician8 december 2022 14:01
Klopt, maar je kan het ook instellen dat je met een longpress een speciale teken kan selecteren. De tekens worden weergeven op de toets boven de "hoofd" toets dus zoeken is ook niet nodig. Je kan dacht ik ook nog instellen hoe lang de longpress zou moeten zijn voordat je de optie krijgt. Maar dat heb ik op standaard staan.
Verwijderd @BugsNL8 december 2022 08:58
Passwordmanager als bitwarden gebruiken, ik type praktisch nooit een wachtwoord met de hand in. Bitwarden opent dmv FaceID en door :)
TomPlant0 @Verwijderd8 december 2022 09:48
Dat werkt niet altijd. Op bepaalde plekken staat Apple het gebruik van toetsenborden niet toe door derden. Als je dan een wachtwoordmanager van derden gebruikt kun je deze niet altijd kiezen. Heb nagenoeg altijd dat ik het wachtwoord met de hand moet kopiëren en plakken.
Yggdrasil @TomPlant08 december 2022 10:48
Kopiëren en plakken is altijd nog beter dan moeten typen van 'bijzondere' tekens.
mjz2cool @TomPlant08 december 2022 11:28
Tot nu toe kan ik in elke app en website gewoon wachtwoorden automatisch invullen vanuit Microsoft Authenticator, werkt prima bij mij.
Benji87 8 december 2022 09:37
Fijn dat je nu weer SwiftKey aan je account kan koppelen.
Dat werkte niet meer toen ie uit de store verdween en ook nog niet toen ie weer terug kwam.

Moest hem opnieuw installeren terwijl ie verdwenen was, maar was dus wel al m'n woorden vergeten.
Alsnog wel fijner dan de default met de getallen rij en zo.
RICCTWK 8 december 2022 10:41
Goed nieuws! Sommige apps spelen met de indeling van het standaard toetsenbord, waardoor je beperkt wordt in de opmaak. Voorbeeld: als je een post maakt in Instagram, zie je dat de return-toets vervangen is door dedicated knoppen voor # en @. Hierdoor kan je dus geen witregel plaatsen.

De laatste tijd was SwiftKey wat buggy. Mooi dus dat er weer een update is!

[Reactie gewijzigd door RICCTWK op 30 juli 2024 19:23]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.