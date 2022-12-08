Microsoft brengt na jaar weer update uit voor SwiftKey op iOS

SwiftKey voor iOS heeft voor het eerst in ruim een jaar weer een update gekregen. Het gaat alleen om een paar bugfixes, maar dat Microsoft toch nog aan de app werkt en een teken van leven geeft, is opvallend.

Microsoft-manager Vishnu Nath schrijft op Twitter dat SwiftKey is bijgewerkt naar versie 2.9.4. In de changelog staat alleen dat er bug fixes and performance improvements zijn doorgevoerd zonder daar verdere details over te geven. Volgens Nath gaat het onder andere om problemen bij het inloggen met een Microsoft-account die nu zijn gerepareerd.

Hoewel de appupdate niet spectaculair is, is het opvallend dat de app nog steeds wordt bijgewerkt. Microsoft nam SwiftKey in 2016 over, maar veranderde daarna regelmatig van mening over wat het met de app wilde doen. In september zei Microsoft de app te verwijderen uit de iOS App Store en er geen actieve ondersteuning meer aan te willen geven. Enkele weken terug zei het bedrijf echter de app toch weer beschikbaar te willen stellen in Apples appwinkel. In de tussentijd heeft SwiftKey al meer dan een jaar geen actieve updates meer gehad. Bekende bugs werden dan ook niet gerepareerd.