Belgische politie raadt bedrijven aan AdBlock te installeren

De Belgische Federale Politie raadt bedrijven aan een adblocker te gebruiken om zichzelf te beschermen tegen hacks. De politie noemt specifiek AdBlock en raadt verder ook aan antivirussoftware te testen op AV-TEST.

De politiedienst doet die aanbevelingen in het kader van het Nationaal Veiligheidsplan voor 2022 tot 2025, waarin verschillende bedreigingen voor de Belgische samenleving staan beschreven. Hacks zijn daar onderdeel van, al blijft de politie vaag over wat voor hacks het met adblockergebruik precies probeert te voorkomen. Het zou gaan om hacks op bedrijven: "Als de hacker een gebruikersnaam heeft weten te bemachtigen, zal hij zijn geluk kunnen beproeven in een databank met de meest voorkomende wachtwoorden", schrijft de politie. "Zodra hij is ingelogd, zal hij het systeem kunnen binnendringen dat aan het betrokken account is gekoppeld, zoals dat van je werkgever. Dit is momenteel de op een na grootste cyberdreiging voor zowel bedrijven als particulieren." Het is niet duidelijk wat de grootste dreiging dan is.

De Federale Politie zegt dat advertentieblockingsoftware nodig is 'omdat de getoonde reclame de installatie van een virus mogelijk maakt.' "We raden AdBlock aan, die zeer goed werkt", schrijft de politie, al zijn de meeste experts zoals PrivacyGuides het erover eens dat er betere alternatieven voor AdBlock zijn. Hoewel malvertising nog steeds voorkomt, zijn grootschalige campagnes die serieuze schade kunnen veroorzaken in de afgelopen jaren zeldzamer geworden. De politie geeft verder ook geen uitleg over het exacte risico en of de dienst recent dergelijke zaken heeft gezien of behandeld.

Een tweede tip die de politie geeft is dat 'bedrijven zich beschermen tegen spamberichten'. "Hoewel sommige automatisch in de map met ongewenste berichten terechtkomen, kunnen er andere toch de inbox binnensluipen. Om zich beter te beschermen, raden we aan om antispamsoftware te installeren", schrijft de politie, maar zonder enige tips over hoe dat zou moeten of welke software goed zou zijn.

Een laatste tip is om antivirussoftware te gebruiken. "Om de software die je gebruikt te evalueren, kan je naar de site AV-TEST gaan", zegt de politie.