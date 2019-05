Google houdt grotendeels vast aan Chrome-wijzigingen die adblockers uitschakelen

Google laat bij monde van de Google-ontwikkelaar Simeon Vincent weten dat de eerder voorgestelde Chrome-wijzigingen rondom de webRequest-api grotendeels doorgaan. Hier is de nodige kritiek op, omdat meerdere adblockers hierdoor niet meer kunnen opereren.

Simeon Vincent verdedigt de plannen door te stellen dat Google alleen de blokkeerfunctionaliteit van de webRequest-api afschaft, maar niet de gehele api. Volgens hem kunnen extensies zoals adblockers met de juiste permissies nog altijd netwerkverzoeken observeren door de webRequest-api te gebruiken. Zodra deze wijziging wordt doorgevoerd, kunnen adblockers via deze api niet langer netwerkverzoeken onderscheppen, omleiden of blokkeren; de api is dan niet langer een actieve tool en is dan enkel nog bruikbaar om zaken te observeren. Adblockers en andere extensies die inhoud blokkeren, mogen dan alleen nog de declarativeNetRequest-api gebruiken. De extensies moeten dan tegen Chrome zeggen wat moet worden geblokkeerd, waarna Chrome het blokkeren afhandelt. Alleen zakelijke gebruikers behouden volgens Vincent de directe blokkeerfunctie.

Raymond Hill, die op internet ook bekendstaat als Gorhill, uitte eerder al kritiek op de plannen van Google. Hij kwam tot de conclusie dat de wijzigingen van het Chrome Extensions-platform tot gevolg hebben dat de door hem ontwikkelde adblockers uBlock Origin en uMatrix niet langer kunnen blijven bestaan. Inmiddels heeft Hill opnieuw gereageerd. Hij stelt dat vast dat de blokkeerfunctie van de webRequest-api nog altijd wordt uitgeschakeld en dat straks 'Google Chromes beperkte matchingsalgoritme als enige mogelijkheid overblijft, met de beperkingen die gedicteerd worden door Google-medewerkers'.

Hill vindt dat Google door de toelichting van Vincent alleen probeert om de wijzigingen te verkopen aan het publiek. Daarbij stelt hij dat Google voor het bereiken van zijn gebruikersbasis contentblockers moest toelaten, omdat dit in browsers de populairste extensies zijn. Volgens hem heeft Google 'het optimale punt gevonden tussen twee doelen, namelijk het laten groeien van het aantal Chrome-gebruikers en het voorkomen dat contentblocker Googles zakelijke model schaden'. Hill stelt dat de blokkeercapaciteit van de webRequest-api Google de optie gaf om de controle over het blokkeren van content over te hevelen naar de ad- blockers. 'Nu Chrome de dominante browser is, is Google in een betere positie om het optimale punt tussen de twee doelen te verschuiven, wat ten goede komt aan Googles primaire zakelijke model', aldus Hill. Hij verwijst daarbij naar FireFox, waar extensies script kunnen invoegen en laten uitvoeren voordat de pagina klaar is met laden: 'als prestatiezorgen afkomstig van de blokkeerfunctie van de webRequest-api het ware motief van Google was, hadden ze gewoon Firefox' methode ingesteld.'

Google zegt dat niet alleen prestatieverbeteringen ten grondslag liggen aan de wijzigingen, maar ook privacy- en beveiligingszorgen. Vincent laat weten dat op basis van de kritiek dynamic rules worden ingevoerd en dat de limiet wordt verhoogd. Chris Palmer van Google zegt verder dat extensies zoals adblockers in potentie zelfs sneller en veiliger kunnen werken na de wijzigingen.