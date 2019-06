Google Chrome krijgt installatieknop voor progressive web apps in url-balk

Googles browser Chrome krijgt een installatieknop voor progressive web apps in de url-balk. Dat gebeurt met versie 76, die deze maand in bèta gaat en eind juli in een stabiele versie moet verschijnen. De stap moet de installatie van pwa's makkelijker maken.

In de url-balk verschijnt een +icoon met de tekst 'install' erbij als een site aan de vereisten van een progressive web app voldoet, zegt Google. Nu is in de browser niet duidelijk dat een site de installatie van een pwa ondersteunt, omdat de installatieknop verborgen zit achter het menu aan de rechterkant.

De browser zal herkennen als de pwa al op de computer van de gebruiker staat en de installatieknop dan niet laten zien. Ook hebben sites de keuze om een eigen menu te laten verschijnen om de gebruiker aan te sporen de site als webapp te installeren.

De knop zal verschijnen in Chrome 76, die deze maand in bèta verschijnt en eind juli als stabiele versie bij gebruikers op de desktop moet verschijnen. Progressive Web Apps zijn web-apps die op verschillende platformen en schermgroottes werken en die ook offline te gebruiken zijn. Daarnaast kunnen pwa's inhaken op functionaliteit van besturingssystemen en zo bijvoorbeeld notificaties sturen.