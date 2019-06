Xiaomi brengt Mi 9T in Europa uit voor 329 euro

Xiaomi heeft de Mi 9T aangekondigd, een Europese variant van de smartphone die in India Redmi K20 heet. Het gaat om de eerste Xiaomi-smartphone met pop-upcamera aan de voorkant. Hij heeft bovendien drie camera's aan de achterkant.

De Mi 9T draait op een Qualcomm Snapdragon 730-soc, de nieuwste soc van de Amerikaanse processorontwerper voor midrange-smartphones. Het toestel beschikt over een oledscherm van 100 vierkante centimeter, met een diagonaal van 6,39" en een resolutie van 2340x1080 pixels, een 19,5:9-verhouding. De telefoon heeft usb-c-poort, 3,5mm-jack en optische vingerafdrukscanner achter het scherm.

De drie camera's aan de achterkant hebben allemaal een verschillend brandpunt. De primaire camera is een Sony IMX582, wat volgens eerdere berichten een IMX586 is zonder de mogelijkheid te filmen op 60fps bij 4k-resolutie. De tweede camera heeft een sensor met 13-megapixels en een ultragroothoeklens met f/2.4-diafragma en een beeldhoek van 125 graden. De derde camera heeft een resolutie van acht megapixels en heeft een beeldhoek van rond 40 graden.

De accu heeft een capaciteit van 4000mAh en kan laden met 18W. De telefoon meet 156,7x74.3mm en is 8,8mm dik. Het toestel komt volgende week uit en kost in Europa 329 euro. De Android-smartphone komt waarschijnlijk ook uit in Nederland, maar wanneer dat gebeurt, is onbekend.