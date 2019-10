Samsung wil progressieve web-apps in Galaxy Store

Samsung wil dat webontwikkelaars progressive web-apps in de Galaxy Store gaan zetten. Daarvoor heeft de fabrikant een oproep gedaan. Het specifieke onderdeel van de Galaxy Store met webapps is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten te zien.

Gebruikers in andere landen kunnen op een later moment webapps downloaden via de Galaxy Store, zegt Samsung. Ontwikkelaars van pwa 's kunnen via een mail aan Samsung hun toestemming geven om de webapp op te laten nemen, waarna ze licentie-overeenkomsten moeten tekenen. Dat is onder meer nodig voor het gebruik van het logo in de Store.

Samsung wil zijn Galaxy Store vermoedelijk meer vullen met dank aan progressive web apps. Die zijn nog niet mogelijk in de Play Store. De Galaxy Store is Samsungs downloadwinkel voor Android-apparaten. Eigenaren van Samsung-apparaten moeten die onder meer gebruiken voor het updaten van Samsungs eigen apps.

Het is nog onbekend wanneer gebruikers in de rest van de wereld pwa's kunnen vinden in de Galaxy Store. Pwa's zijn ook vanuit de browser op een telefoon of tablet te zetten. Dankzij een progressive web app kan een website onder meer pushberichten sturen, gegevens op het apparaat opslaan zodat gebruikers offline kunnen lezen en toegang geven tot de locatie van het apparaat.