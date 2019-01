ASML wil in 2019 euv-chipmachines voor 170 wafers per uur leveren

ASML heeft bij de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten dat het in de tweede helft van dit jaar de NXE:3400C gaat leveren aan klanten. Deze euv-machine is volgens het bedrijf in staat om 170 wafers per uur af te handelen.

AMSL heeft enige vooruitgang geboekt met de NXE:3400C-machine, aangezien het bedrijf in oktober vorig jaar nog meldde dat deze euv-machine in totaal 155 wafers per uur kan afhandelen. Momenteel zijn er al verscheidene NXE:3400B-machines bij klanten van ASML actief die meer dan 125 wafers per uur draaien.

Het Veldhovense bedrijf meldt in de rapportage over de kwartaalcijfers dat het in het laatste kwartaal van vorig jaar bestellingen heeft ontvangen voor de levering van vijf nieuwe euv-machines. ASML spreekt echter niet over machines die in het vorige kwartaal daadwerkelijk zijn geleverd. Wel meldt de ceo dat er voor 2019 vraag is naar in totaal dertig euv-systemen.

De chipmachinefabrikant behaalde in 2018 een recordomzet van 10,9 miljard euro en een winst van 2,6 miljard euro. In 2017 kwamen die cijfers nog uit op een omzet van 9 miljard euro en een winst van 2,1 miljard euro. De chipmachinefabrikant behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 3,1 miljard euro en een winst van 788 miljoen euro.

Topman Peter Wennink verwacht dat ASML in het eerste kwartaal van 2019 een omzet van 2,1 miljard zal behalen. Dat is lager dan de omzet uit het eerste kwartaal van 2018, die uitkwam op 2,29 miljard euro. De ceo van ASML stelt echter ook dat onder meer de brand bij een van de toeleveranciers ertoe leidt dat de omzet zelfs 300 miljoen euro lager wordt.

De halfgeleiderindustrie is bezig met de overgang van de huidige immersielithografie naar euv-lithografie. Bij immersielithografie worden lagen met chipstructuren op het waferoppervlak geprojecteerd door licht met een golflengte van 193nm, maar hierbij is het steeds lastiger om te komen tot een verdere verkleining. ASML's euv-machines maken gebruik van extreem ultraviolet licht met een golflengte van 13,5nm, zodat kleinere structuren mogelijk zijn.