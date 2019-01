'Facebook stimuleerde game-uitgaven van kinderen zonder toestemming ouders'

Facebook adviseerde gameontwikkelaars volgens documenten geen actie te ondernemen tegen uitgaven die kinderen zonder toestemming van ouders doen op het platform. Pogingen om deze praktijk in te dammen zouden een negatieve invloed op de omzet hebben.

Facebook hanteerde intern de term friendly fraud om de praktijk aan te duiden waarbij kinderen geld aan games uitgeven zonder dat hun ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. In een interne memo over het beleid van het sociale netwerk omtrent friendly fraud, geeft het bedrijf aan dat gameontwikkelaars dit niet moeten blokkeren. Bij klachten zouden de ontwikkelaars gratis virtuele items moeten aanbieden. Omdat deze niets kosten, zouden de ontwikkelaars zich niet druk hoeven te maken over verliezen door terugbetalingen. Facebook overwoog daarnaast een systeem te ontwikkelen om verzoeken tot terugbetalingen automatisch aan te vechten voordat ze inhoudelijk werden beoordeeld.

De praktijken worden aan het licht gebracht door RevealNews, dat zich baseert op documenten uit 2010 tot en met 2014. De documenten zijn vrijgegeven als onderdeel van een class-actionrechtszaak met betrekking tot de uitgaven door kinderen bij spellen als Angry Birds, PetVille en Ninja Saga.

Uit de documenten blijkt dat Facebook wist dat veel kinderen zonder toestemming van hun ouders geld uitgaven en dat veel kinderen zelf niet eens doorhadden dat ze geld spendeerden in hun games. Ook wist het bedrijf dat veel ouders niet wisten dat hun creditcard aan hun account gekoppeld was en dat er uitgaven gedaan konden worden zonder verdere verificatie. De kosten liepen voor sommige gezinnen op tot duizenden dollars, waarna de ouders veel moeite moesten doen om hun geld terug te krijgen.

In antwoord op de vele verzoeken tot terugbetaling testte Facebook een extra stap waarbij kinderen zes cijfers van de creditcard moesten intypen, voordat ze een uitgave konden doen. De test was succesvol, maar leidde niet tot invoering vanwege de invloed op de omzet. De strategie voor de omgang met verzoeken tot terugbetaling was 'maximaliseren van de omzet', valt uit de documenten op te maken.