Beveiligingsbedrijf: data Facebook-gebruikers stond onbeveiligd op AWS-server

Diverse bedrijven hebben Facebook-data onbeveiligd laten staan op servers van Amazons clouddienst AWS. Daar kwam beveiligingsbedrijf UpGuard achter. Het gaat om data van meer dan een half miljard gebruikers.

De data van 540 miljoen Facebook-gebruikers die het bedrijf Cultura Colectiva had verzameld, stond onbeveiligd op een AWS-server, meldt UpGuard. Daarbij gaat het om account-id's, likes, reacties en accountnamen. Bij het al failliete bedrijf At The Pool gaat het om 22.000 gebruikers van de eigen app, maar die data bevat ook plaintext-wachtwoorden. Dat zijn wachtwoorden van de eigen app en niet van het Facebook-account zelf.

UpGuard meldde bij Cultura Colectiva en bij Amazon sinds januari dat de database van 146GB te vinden was, maar pas nadat financieel persbureau Bloomberg om opheldering vroeg gingen de gegevens offline. De gegevens zijn niet recentelijk verzameld en At The Pool is in elk geval sinds 2014 al niet meer actief. Het is onbekend hoe de gegevens publiekelijk toegankelijk konden blijven.