Bedenker nieuwsoverzicht en baas WhatsApp gaan weg bij Facebook

De bedenker van het nieuwsoverzicht en de huidige baas van WhatsApp gaan beide weg bij Facebook. Dat gebeurt een week nadat oprichter Mark Zuckerberg een koerswijziging voor het bedrijf aankondigde.

Het is onbekend waarom beide topmensen vertrekken, maar Zuckerberg verwijst in zijn post enkele keren naar de koerswijziging, die van Facebook een platform met focus op privacy moet maken. "Dit is een belangrijke verandering op het moment dat we beginnen aan het volgende hoofdstuk van ons werk om een op privacy gericht sociaal fundament voor de toekomst bouwen", aldus Zuckerberg.

Chris Cox was leidinggevende van de Facebook-app en werkte dertien jaar voor het bedrijf. Zijn bekendste bijdrage is het Nieuwsoverzicht, waarin posts van vrienden en bedrijven samenkomen. Chris Daniels heeft veel functies gehad en was sinds het vertrek van de originele oprichters vorig jaar leider van chatapp WhatsApp.

Volgens Buzzfeed heeft het vertrek van beide topmensen inderdaad te maken met het uitvoeren van de nieuwe visie, iets wat zij niet zouden zien zitten. Dat zeggen bronnen binnen het bedrijf. Meerdere topmensen zouden sinds vorig jaar hun twijfels hebben gehad bij de nieuwe koers van het bedrijf met onder meer gecombineerde back-ends van Facebook Messenger, Instagram Direct en WhatsApp met end-to-end versleutelde chats tussen alledrie.