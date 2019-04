Facebook voegt wellicht een aparte nieuws-tab toe voor kwaliteitsjournalistiek

Mark Zuckerberg, de topman van Facebook, heeft in een interview met een Duitse journalist en uitgeversbaas gezegd dat hij wellicht op termijn een aparte sectie binnen Facebook toevoegt die geheel gewijd zal zijn aan 'nieuws van hoge kwaliteit'.

In het gesprek met Mathias Döpfner, de directeur van grote Duitse uitgever Axel Springer, gaf Zuckerberg aan dat er op Facebook wellicht een apart onderdeel komt voor 'gebruikers die meer nieuws tot zich willen nemen'. Zuckerberg zegt hiermee ook vooral lokale journalistiek te willen ondersteunen. Hij gaf geen duidelijkheid over de vraag of dit nieuwe onderdeel er ook daadwerkelijk gaat komen en zo ja, wanneer. Recode meldt dat een bron heeft aangegeven dat Facebook de nieuws-tab klaar wil hebben voor het einde van dit jaar.

Dit nieuwe onderdeel zal gratis zijn voor gebruikers, waarbij Zuckerberg zegt dat Facebook 'in potentie een directe samenwerking aangaat met uitgevers zodat hun content beschikbaar komt, maar alleen als het content van hoge kwaliteit is'. Dit betekent waarschijnlijk dat Facebook de uitgevers via een licentiemodel gaat betalen, maar het kan ook dat zij bijvoorbeeld een groter deel van de advertentie-inkomsten krijgen.

Veel details over het nieuwe onderdeel met kwalitatief goede nieuwsartikelen ontbreken vooralsnog. Zo is Zuckerberg er voor zichzelf nog niet uit of Facebook een schifting moet maken of dat het gebruikers de mogelijkheid geeft om te kiezen en lezen wat ze zelf willen. Facebook overweegt of het een team van mensen zal inhuren om de nieuwssectie te managen; het bedrijf gaat zelf geen journalisten aannemen om nieuws te produceren.