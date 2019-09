Oude database met telefoonnummers Facebook-gebruikers stond onbeschermd online

Een verouderde database met telefoonnummers van mogelijk honderden miljoenen Facebook-gebruikers stond onbeschermd online. Het is onbekend wie de database heeft geuploaded en waarom. De database is inmiddels offline.

Veel van de nummers zijn vermoedelijk nog steeds in gebruik, zegt TechCrunch. De database bevatte 419 miljoen entries, maar volgens Facebook is de helft daarvan duplicaten, waardoor het zou gaan om de data van enkele honderden miljoenen gebruikers. Het is onbekend hoeveel gebruikers in Nederland en België daar tussen zaten.

De database bestond uit unieke id's van Facebook-gebruikers, gekoppeld aan telefoonnummers en in sommige gevallen ook met naam, geslacht en land. Facebook-id's zijn unieke nummers die publiek zijn en daarmee naar accounts te herleiden zijn.

Het was tot aan 2018 mogelijk om de data van Facebook te scrapen, zeker als gebruikers telefoonnummers openbaar hadden staan. Dat werkte via de zoekfunctie; tot april vorig jaar was het mogelijk om een gebruiker te zoeken via zijn of haar telefoonnummer. Dat is niet meer mogelijk.

Wie de database heeft gemaakt en online heeft gezet, is niet bekend. TechCrunch heeft contact opgenomen met de webhoster die de pagina offline heeft gehaald. Ook is onduidelijk wie allemaal toegang hebben gehad tot de database.