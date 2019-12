Facebook weigert backdoor voor overheid VS in te bouwen in zijn apps

Facebook weigert om een backdoor in te bouwen in zijn apps om zo de Amerikaanse overheid toezicht te geven. De Amerikaanse minister van Justitie deed eerder een oproep daartoe. Facebook wil al zijn grote apps voorzien van end-to-endencryptie.

In een open brief, die door The Verge online is gezet, spreken de directeuren van WhatsApp en Facebook Messenger zich uit tegen het verzoek van de Amerikaanse minister William Bar. Hij pleit al langer voor een achterdeur in Facebook-apps. Facebook zegt wel mee te willen werken bij de handhaving van de wet, mits dat op een wettelijke manier gebeurt zonder de veiligheid van andere gebruikers in het geding te brengen.

De gewenste backdoor zou volgens Facebook 'een cadeau' zijn voor criminelen, hackers en repressieve overheden. Facebook haalt aan dat beveiligingsexperts meermaals hebben bewezen dat als een deel van een systeem met encryptie verzwakt wordt, het hele systeem kwetsbaarder is. Het is volgens Facebook niet mogelijk om opzettelijk een backdoor te maken en dan te verwachten dat anderen die niet vinden en daar toegang tot proberen te verkrijgen.

Facebook werkt aan een universeel platform dat als basis moet dienen voor de berichtenfuncties van Whatsapp, Messenger en Instagram. Dat maakt het voor gebruikers mogelijk om berichten te sturen naar elkaar vanuit verschillende apps en het zorgt er ook voor dat alle berichten versleuteld zijn.

Naar verluidt zijn in ieder geval de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië tegen de plannen van Facebook om universele end-to-end-encryptie in te voeren. Ook in Nederland laaide de discussie over het inbouwen van een achterdeur in apps met encryptie onlangs op, na uitspraken van minister Grapperhaus. Hij pleitte vorige week nog bij de Europese Unie voor een wet die backdoors mogelijk maakt.