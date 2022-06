WhatsApp laat gebruikers informatie opzoeken over vaak doorgestuurde berichten

WhatsApp werkt aan een manier om berichten die in de app verstuurd worden direct op te zoeken op internet. De berichten worden dan geüpload naar een zoekmachine. WhatsApp hoopt zo nepnieuws tegen te gaan.

Met de nieuwe functie kunnen gebruikers meer informatie krijgen over bepaalde berichten. Het gaat dan om berichten die meerdere keren zijn doorgestuurd. Bij zulke berichten verschijnt een icoontje met een vergrootglas, schrijft de dienst. Gebruikers die op dat vergrootglas klikken, krijgen een pop-up te zien waarbij ze meer informatie op internet kunnen zoeken. Het bericht wordt dan geüpload naar de standaardwebbrowser, waar gebruikers zoekresultaten vinden over de tekst. Op die manier leest WhatsApp het bericht zelf niet.

Het vergrootglas vervangt de optie om het bericht nog verder door te sturen. Het is niet duidelijk of dat nog wel via het menu kan. De functie is beschikbaar voor zowel de iOS- als de Android-app, en via WhatsApp Web.

WhatsApp worstelt al langer met zijn rol in het debat over nepnieuws en misinformatie. Omdat de berichten op WhatsApp versleuteld zijn, kan de dienst geen berichten filteren. Mede daardoor wordt er veel nepnieuws via de dienst verspreid. WhatsApp rolt de functie inmiddels uit naar verschillende landen zoals Brazilië, Italië, Spanje, en het Verenigd Koninkrijk en de VS.