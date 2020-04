VK wil einde aan verspreiding 5g-nepnieuws na brandstichting masten

De overheid van het Verenigd Koninkrijk wil dat Facebook, WhatsApp, YouTube en Twitter een einde maken aan de verspreiding van samenzweringstheorieën die 5g linken aan het nieuwe coronavirus nadat Britse actievoerders 5g-masten in brand staken.

De Britse overheid is in gesprek met bedrijven achter sociale media om aan te dringen dat ze maatregelen nemen, schrijft The Guardian. De krant schrijft dat enkele beroemdheden in het land samenzweringstheorieën over 5g hielpen verspreiden. Zo zou een jurylid van Britain’s Got Talent een link naar een, inmiddels verwijderd, petitie hebben gedeeld, die de symptomen van covid-19 linkte aan de aanwezigheid van 5g-masten.

Vorige week werden 5g-masten in Birmingham, Liverpool en Belfast in brand gestoken. Uit videobeelden zou blijken dat weerstand tegen de komst van 5g vanwege de vermeende gezondheidsrisico's het motief voor de brandstichting is. Telecomtechnici in het land zouden bedreigd worden vanwege hun werk, schrijft The Guardian verder.

De topman van de Britse gezondheidszorg, de NHS, noemt de samenzweringstheorieën 'de ergste soort nepnieuws'. "De waarheid is dat de mobiele netwerken absoluut essentieel zijn voor ons allen, met name in een tijd waarin we mensen vragen thuis te blijven en familie en vrienden niet te zien. Maar het zijn ook de netwerken die onze gezondheidsmedewerkers en nooddiensten gebruiken." Hij is woest dat mensen actie ondernemen tegen de infrastructuur waar de gezondheidsdiensten nu afhankelijk van zijn.