T-Mobile gaat wifirepeaters verhuren aan klanten met vast internet

T-Mobile gaat wifirepeaters verhuren aan klanten die een groter draadloos bereik willen. Via T-Mobile Wifi Plus kunnen klanten van T-Mobile Thuis voor 2,50 euro per maand een wifipunt met mesh-functionaliteit ontvangen dat als repeater of access point dienst kan doen.

T-Mobiles Wifi Plus-pakket geldt voor klanten die thuiswifi van de provider hebben. Ze kunnen voor 2,50 euro per stuk per maand een wifipunt huren. Die blijven eigendom van T-Mobile en moeten na het beëindigen van het abonnement weer worden teruggestuurd. Klanten kunnen maximaal drie wifipunten afnemen.

Het gaat om Zyxel WAP6807-versterkers die een snelheid van 300Mbit/s halen op een 2,4GHz-netwerk en 1700Mbit/s op 5Ghz. Dat gebeurt wel alleen met 802.11ac, dus niet met wifi 6. De apparaten zijn als repeater of access point in te stellen.

De apparaten werken alleen samen met de Zyxel-modem van T-Mobile. Klanten met een eigen modem kunnen de repeater niet gebruiken. Klanten die een Huawei- of Draytek-modem van T-Mobile hebben, kunnen de dienst alleen gebruiken met twee wifipunten en als ze wifi op het modem zelf uitzetten.