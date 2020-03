Doom Eternal is niet in native 4k-resolutie te spelen op Google Stadia

Doom Eternal komt binnenkort uit voor de pc, consoles en Google Stadia maar op Googles gameplatform zal de titel niet draaien in een native 4k-resolutie. Op Stadia is bij de titel sprake van upsampling van een iets lagere resolutie, terwijl eerder 'true 4k' werd beloofd.

Ontwikkelaar id Software heeft in een bericht onder meer de specificaties per platform bekendgemaakt, waaronder die voor Google Stadia. Daaruit blijkt dat er bij Stadia sprake is van upsampling vanuit 1800p naar 4k op schermen die die resolutie ondersteunen. Bij de Xbox One X geldt hetzelfde en bij de PlayStation 4 Pro wordt vanuit een lagere 1440p-resolutie opgeschaald naar 4k. In alle gevallen is ondersteuning voor hdr en 60fps aanwezig.

Een van de makers van Doom Eternal, Marty Stratton, beloofde een jaar geleden tijdens een presentatie nog dat er op Google Stadia sprake zou zijn van 'true 4k'. Phil Harrison van Stadia herhaalde in oktober vorig jaar dat 4k en 60 fps de norm is bij de games op stadia. Dat blijkt niet te worden waargemaakt; wat de specificaties betreft komt de weergave op Stadia geheel overeen met die van de Xbox One X, terwijl er bij de gamedienst van Google meer grafische rekenkracht aanwezig zou moeten zijn. Geïnteresseerden laten onder meer op Reddit hun teleurstelling blijken, ook al wordt erkend dat het opschalen vanuit een 1800p-resolutie beter is dan vanuit 1440p of 1080p.

Doom Eternal komt op 20 maart beschikbaar. Het spel had eigenlijk eind november vorig jaar uit moeten komen, maar de release werd met enkele maanden uitgesteld. Er komt ook een versie voor de Nintendo Switch, al is die releasedatum nog onbekend. Tweakers schreef eerder een nieuwe preview van Doom Eternal.