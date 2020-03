Microsoft slaat slag in strijd tegen Necurs-botnet van 9 miljoen systemen

Microsoft heeft het beheer over de Amerikaanse infrastructuur van het Necurs-botnet overgenomen en voorkomen dat het botnet zichzelf uitbreidt naar nieuwe domeinen wereldwijd. Het zou om een van 's werelds grootste botnets voor het verzenden van spam gaan.

Microsoft heeft op 5 maart van een gerechtshof in New York toestemming gekregen om het beheer van Amerikaanse domeinen die Necurs gebruikte over te nemen. Microsoft analyseerde bij het onderzoek naar het botnet de algoritmes die Necurs gebruikte om geautomatiseerd nieuwe domeinen te genereren. Dat stelde het bedrijf in staat vooraf de registrars in verschillende landen te waarschuwen en de registratie van de domeinen te voorkomen. Microsoft kon naar eigen zeggen voorspellen dat het botnet in vijfentwintig maanden meer dan zes miljoen domeinnamen ging registreren.

Daarmee heeft Microsoft naar eigen zeggen Necurs een flinke slag toegebracht. Vermoed wordt dat het botnet vanuit Rusland beheerd wordt en gebruikt werd om te verhuren aan criminelen. Vanaf de ontdekking in 2012 zagen onderzoekers al dat de criminelen de functionaliteit uitbreiden met modules. Het zou om het grootste botnet voor het verzenden van spamberichten gaan. Microsoft noemt als voorbeeld dat Necurs in de 58 dagen van het onderzoek 3,8 miljoen spamberichten naar 40,6 systemen verzond.

Ook wordt het botnet in verband gebracht met de verspreiding van malware, ransomware en fraudepogingen rond aandelen en dating. Daarnaast had het botnet de mogelijkheid ddos-aanvallen uit te voeren, maar deze was nog niet geactiveerd. Microsoft werkte samen met providers, registries en overheidsorganisaties van onder andere Mexico, Colombia, Taiwan, India, Japan, Frankrijk, Spanje, Polen en Roemenië. In 2016 was het botnet al tijdelijk minder actief na de arrestatie van vijftig hackers in Rusland.