Microsoft: politieke hackers gaan over op geautomatiseerd wachtwoord raden

Russische hackers die accounts van Amerikaanse politici proberen binnen te dringen, doen dat veelal door te proberen gebruikersnamen en wachtwoorden te raden. Vier jaar geleden ging het vaak nog om spearphishing.

Strontium, de naam die Microsoft gaf aan de Russische initiatieven om personen rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen te hacken, probeert die inlogpogingen te verbergen door ze vanaf veel verschillende ip-adressen uit te voeren, zegt Microsoft.

Daarbij maken ze gebruik van twee methodes. 'Password spraying' met weinig inlogpogingen per uur gedurende meerdere dagen of weken en bruteforcen met honderden inlogpogingen per uur. Strontium gebruikt daarbij zo'n 1300 verschillende ip's per dag om de inlogpogingen uit te voeren.

De hackpogingen verschillen van die in 2016, want die maakten vooral gebruik van spearphishing om wachtwoorden te ontfutselen en toegang te krijgen tot accounts. Daarbij lukte het de Russen onder meer om de mail van presidentskandidaat Hilary Clinton binnen te dringen. Nederlandse hackers kwamen Trumps Twitter-account in met een oud wachtwoord.

De Russische hackers zijn de actiefste, maar Microsoft heeft ook hackpogingen waargenomen vanuit China en Iran. Daarbij gaat het om mensen die betrokken zijn bij de verkiezingscampagnes van beide grote Amerikaanse partijen.