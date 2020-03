Persoonlijke data van 4,9 miljoen Georgiërs staat in database op dark web

De persoonlijke informatie van 4,9 miljoen inwoners van Georgië is uitgelekt. Het gaat naast namen en adressen ook om geboortedatums, identificatienummers en telefoonnummers. Er staat ook informatie in van overleden personen. De database is op het dark web te koop.

De database is op een forum op het dark web verschenen en werd daar voor het eerst gespot door beveiligingsbedrijf Under The Breach. Die deelde de informatie met ZDnet. De database komt in de vorm van een 1,04GB groot Microsoft Access bestand. Dat bevat 4.934.863 entries, wat erop duidt dat de informatie van veel overleden Georgiërs in de database staat. Het land heeft namelijk 3,7 miljoen inwoners.

Het is niet bekend waar de gestolen data vandaan komt. Aanvankelijk werd gedacht dat dat van de centrale kiesraad van het land zou komen, maar die ontkent dat. Het is ook niet duidelijk of de persoon die de data op het forum zette de persoon die die de data heeft gestolen.