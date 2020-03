Samsung stopt met productie lcd's

Samsung Display stopt met de productie van lcd's, zo heeft de fabrikant gezegd. Dat gebeurt aan het einde van dit jaar. Samsung produceert nu nog lcd's in twee fabrieken in China en twee productielijnen in thuisland Zuid-Korea.

Samsung levert nog orders tot het einde van het jaar en dan zal de productie stoppen, bevestigt de fabrikant tegen Reuters. Een van de productielijnen in Zuid-Korea zal zich richten op het produceren van quantumdotschermen. Volgens de Korea Times zijn er al langer speculaties dat Samsung zijn Zuid-Koreaanse en Chinese productielijnen wil omzetten voor oledpanelen met quantumdots. Vorig jaar bevestigde het bedrijf te werken aan zogenoemde qd-oledpanelen en in 2021 zou het eerste 65"-paneel met die technologie van de lopende band moeten rollen.

Het zou dan gaan om panelen met blauwe oleds met rode en groene kleurfilters, en quantumdots. LG bezit het patent op de productie van oledpanelen met witte oleds, waardoor Samsung rgb-oleds moet gebruiken. Het nadeel is dat de kwaliteit verslechtert doordat blauw, groen en rood niet gelijkmatig slijten, maar Samsung lijkt dit probleem overwonnen te hebben.

Samsung geeft verder geen toelichting waarom het de lcd-productie stopt, maar de fabrikant legde al een deel van de productie vorig jaar stil wegens een gebrek aan vraag naar lcd's. Steeds meer smartphones gaan over op oledschermen, terwijl LG succes heeft met zijn oledpanelen voor tv's, die het ook aan steeds meer aan andere fabrikanten levert. Samsung levert ook veel schermen aan andere bedrijven, waaronder Apple. Concurrent LG stopt eind dit jaar met de productie van lcd's in thuisland Zuid-Korea.