Google Stadia werkt vanaf donderdag op smartphones van Samsung, Asus en Razer

Google Stadia werkt vanaf donderdag op Samsung Galaxy S- en Note-smartphones vanaf de S8 en Note 9. Ook werkt de gamestreamingdienst dan op de Razer Phone, de Asus ROG Phone en de opvolgers van die toestellen.

Tot nu toe werkte Stadia alleen op de Pixel 2 en nieuwer van Google zelf. Daar komt vanaf 20 februari verandering in, meldt Google in een blog. De topmodellen van Samsung van de afgelopen jaren krijgen allemaal ondersteuning en dat geldt ook voor de recente gamesmartphones van Razer en Asus. Wanneer Android-smartphones van andere fabrikanten ondersteuning krijgen voor Stadia is niet duidelijk. Ook is niet bekend wanneer de dienst beschikbaar is voor iOS-apapraten.

Google begon eind vorig jaar met Stadia. De gamestreamingdienst verkeert nog in een bètafase. Stadia kon al gebruikt worden via browsers op laptops of desktops, met Chromebooks en via de Chromecast Ultra op tv's. Het aanbod van games dat via de dienst is te spelen, is nog beperkt. Google beloofde eerder dat er dit jaar 120 nieuwe games worden toegevoegd.