Code wijst op YouTube-streaming en gratis proefmaand voor Stadia

Google geeft nieuwe Stadia-gebruikers in de toekomst mogelijk een gratis proefperiode. Ook krijgt de gamestreamingdienst de mogelijkheid naar YouTube te streamen. Er staan hints in de code van de app die daarnaar wijzen.

De code werd gevonden door 9to5Google, dat versie 2.7 van de .apk van de Android-app ontleedde. Daarin vond de site onder andere aanwijzingen dat er mogelijk een gratis proefperiode komt voor de Pro-versie van de dienst. In de code staat de mogelijkheid om aan te melden zonder dat een betaalde Stadia-code nodig is. Dat is als voorbereiding voor de komst van de gratis Base-versie, maar het is daardoor ook mogelijk een maand gratis Stadia Pro te nemen.

Naast de gratis proefperiode staan er ook aanwijzingen voor YouTube-streaming in de code. Daarbij kunnen gebruikers hun gameplay direct naar het videoplatform streamen. Die functie werd door Google al sinds de eerste aankondiging genoemd, maar tot nu toe bestond de mogelijkheid nog niet. Er zouden nieuwe knoppen komen om streams te starten, te stoppen en te pauzeren. Volgens 9to5Google gaat Stadia ook het aantal nieuwe aanmeldingen beperken. Er zitten waarschuwingen in de code waarbij wordt gewaarschuwd dat de limiet van nieuwe aanmeldingen is bereikt en dat spelers tijdelijk niet aan kunnen melden.