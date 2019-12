Google neemt Canadese gamestudio Typhoon Studios over voor Stadia

Google neemt de Canadese gamestudio Typhoon Studios over. De studio wordt onderdeel van Stadia Games and Entertainment. Het spel waar de studio aan werkt, Journey to the Savage Planet, staat gepland voor een release in januari voor meerdere platformen.

Typhoon Studios is in 2017 opgericht en gevestigd in Montreal. Het team van de studio gaat na de overname deel uitmaken van Googles Stadia Games and Entertainment-studio in Montreal. De oprichters van Typhoon Studios zijn Reid Schneider, voormalig producer bij Electronic Arts en Alex Hutchinson, die in het verleden creative director bij Ubisoft was en daar aan Far Cry 4 en Assassin’s Creed 3 werkte.

Zij komen bij Stadia Games onder leiding te staan van Sébastien Puel, die ook een verleden heeft bij Ubisoft: hij werkte als producer aan onder andere Assassin's Creed Brotherhood en Black Flag. De overname wordt gemeld door Jade Raymond, die aan het hoofd staat van Stadia Games & Entertainment. Zij stond in 2004 als producer bij Ubisoft Montreal aan de wieg van Assassin's Creed.

Welke games Typhoon Studios gaat maken voor Stadia is niet bekend. De studio heeft een enkele game aangekondigd, Journey to the Savage Planet. Die verschijnt 28 januari voor Windows, PS4 en Xbox One.