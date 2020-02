Sony annuleert aanwezigheid op PAX East-gamebeurs vanwege coronavirus

Sony zal niet aanwezig zijn op de gamebeurs PAX East vanwege zorgen over het coronavirus SARS-CoV-2. De beurs begint volgende week in de Amerikaanse stad Boston. Sony trekt zich terug om de gezondheid van medewerkers te beschermen.

Vorige week zei Sony nog aanwezig te zijn op de beurs, maar in een update van de blogpost zegt Sony dat het bedrijf zich terugtrekt. "We hadden het gevoel dat dit de veiligste optie was, omdat de situatie elke dag verandert", aldus het bedrijf. "We zijn teleurgesteld dat we onze aanwezigheid moeten annuleren, maar de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers wereldwijd is onze grootste zorg."

Sony zou aanwezig zijn met een booth waar bezoekers onder meer The Last Of Us II en Final Fantasy VIII Remake hadden kunnen spelen. De beurs trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Sony annuleerde eerder zijn aanwezigheid op telecombeurs Mobile World Congress. Die beurs zou volgende week plaatsvinden in Barcelona, maar is vanwege zorgen over SARS-CoV-2 helemaal afgelast.