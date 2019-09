Nintendo experimenteert met buigbare Joy-Con-joysticks voor de Switch

Nintendo wil in de toekomst wellicht een buigbare variant uitbrengen van de Joy-Con-joysticks voor de Nintendo Switch. Dat blijkt uit een patentaanvraag die het Japanse bedrijf heeft ingediend bij het Amerikaanse octrooibureau Uspto.

Schetsen bij de octrooiaanvraag die Nintendo bij het United States Patent and Trademark Office heeft ingediend, laten een Joy-Con-controller zien waarvan het bovenste gedeelte kan worden omgebogen. De aanpassing lijkt vooral bedoeld om de ergonomie en het gebruiksgemak van de Joy-Con te vergroten, ongeacht of ze aan de Switch zijn bevestigd of losgekoppeld worden gebruikt.

Voor het noodzakelijke buigmechanisme overweegt Nintendo verschillende oplossingen, zo blijkt uit de patentaanvraag. Zo is er een schets te zien van een Joy-Con met een eerder klassiek scharniermechanisme met een 'knik', en een tekening van een flexibelere joystick die daadwerkelijk doorbuigt.

Zoals bij elke patentaanvraag is het niet zeker of Nintendo de aangepaste Joy-Con-controllers ooit in productie gaat nemen. Anderzijds is het niet uitgesloten dat het buigbare ontwerp deel gaat uitmaken van de Nintendo Switch Pro, waarover al maanden geruchten gaan, of een andere toekomstige revisie van de spelconsole.