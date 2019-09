Samsung brengt Galaxy Tab Active Pro in oktober uit voor 679 euro

Samsung komt met een nieuwe robuuste tablet. De Galaxy Tab Active Pro heeft een 10,1"-scherm en is daarmee groter dan de 8"-voorgangers. De Active Pro heeft een 16:10-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels en draait op een Qualcomm Snapdragon 670-soc.

Samsung mikt met de Galaxy Tab Active Pro op de zakelijke markt en industrieel gebruik. Er komen een lte-uitvoering met ondersteuning voor 4g-verbindingen en een wifiversie. Verder is de hardware gelijk; de tablets draaien op een Snapdragon 670 van Qualcomm, hebben 4GB lpddr4-geheugen en 64GB emmc-flashopslag. De opslagruimte kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje.

De tablet is bestand tegen water volgens de ip68-rating en is ook bestand tegen schokken. Volgens Samsung heeft de tablet een MIL STD 810G-certificaat, maar het is onduidelijk welke testmethoden de fabrikant daarvoor heeft gehanteerd. Aan de linkerkant van de behuizing zit een houder voor een S Pen. Samsung levert die stylus mee met de tablet.

Samsung stopt in de behuizing een 7600mAh-accu die afmetingen heeft van 243,5x170,2x9,9mm. Het gewicht is 653 gram. De Galaxy Tab Active Pro is de opvolger van de kleinere 8"-Galaxy Tab Active en Active 2 die Samsung eerder uitbracht. Het nieuwe model draait op Android 9 met Samsungs eigen softwareschil en functies als DeX en Knox-beveiliging. De robuuste tablet komt in oktober uit en kost vanaf 679 euro.