Samsung Galaxy Watch Active2 komt op 13 september uit en kost vanaf 299 euro

Samsung komt met een nieuwe versie van zijn wearable Galaxy Watch Active. Het nieuwe model brengt de draairing voor bediening terug, al gaat het nu om touchbediening in plaats van een fysieke ring.

Samsung maakt 40mm- en 44mm-versies van de Galaxy Watch Active2. De nieuwe versies verschijnen slechts een half jaar nadat Samsung het eerste exemplaar op de markt bracht. Bij de oorspronkelijke Galaxy Watch Active haalde de fabrikant de bediening met een ring rondom het uurwerk weg. Nu komt die functionaliteit dus terug.

De 44mm-modellen hebben een 1,4"-oledscherm met 360x360 pixels en de 40mm-versies hebben een 1,2"-oledscherm met diezelfde resolutie. De schermen zijn afgerond en voorzien van Gorilla Glass-bescherming. In het grote model zit een 340mAh-accu en in de kleine variant is de accucapaciteit 247mAh. De horloges zijn draadloos te laden.

De horloges draaien op Samsungs Tizen-besturingssysteem en zijn uitgerust met een Exynos 9110-soc, dat is een dualcore met een snelheid van 1,5GHz. Er zitten 768MB ram en 4GB flashopslag in de smartwatches en ze kunnen met smartphones verbinden via bluetooth 5.0, wifi en nfc. In de Galaxy Wear Active2 zit een hartslagsensor met acht diodes en de horloges zijn waterdicht volgens de ip68-rating. De smartwatches zijn compatibel met Android 5.0 of iOS 9.0.

Samsung verkoopt de 40mm-versie in aluminium vanaf 299 euro en een rvs-versie kost 399 euro. De 44mm-versies kosten respectievelijk 319 en 419 euro in uitvoeringen van aluminium en rvs.