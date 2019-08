Fossil brengt Gen 5-smartwatches uit met WearOS en Snapdragon 3100-soc

Fossil brengt de vijfde generatie uit van zijn WearOS-horloge. Het nieuwe model heeft een Snapdragon 3100-soc, 1GB ram en 8GB flashopslag. Het geheugen en de opslagruimte zijn verdubbeld ten opzichte van de voorgangers. Ook is de soc nieuw.

Er zijn verschillende varianten van de Fossil Gen 5, gericht op mannen en vrouwen. De verschillen zitten in de kleur en de afwerking van de bandjes. De horlogekast is met 44mm voor alle versies gelijk. Ook is de hardware bij alle modellen gelijk. De horloges zijn gebaseerd op de Snapdragon 3100-soc, die Qualcomm vorig jaar aankondigde, en hebben een rond 1,28"-oledscherm met een pixeldichtheid van 328 pixels per inch.

De horloges hebben een functie om de hartslag te meten, en zijn uitgerust met gps en bluetooth. Gebruikers kunnen de horloges koppelen aan een smartphone met minimaal Android 4.4 of iOS 9.3. Apple-gebruikers kunnen vanaf de herfst ook gesprekken aannemen met het horloge. Die functionaliteit ontbreekt nu nog, maar wordt toegevoegd met een firmware-update. Het was al mogelijk om spraakoproepen van Android-telefoons af te handelen via het horloge.

Fossil claimt dat de nieuwe horloges verscheidene dagen werken op een acculading met de optie Extended Battery Mode, waarbij alleen notificaties worden weergegeven en de hartslag wordt gemeten. Ook is er een Time-Only Mode waarin alleen de tijd wordt weergegeven. Hoe lang het horloge in die stand werkt, is niet bekend. De modus waarin alle functionaliteit beschikbaar is, heet Daily Mode.

De horloges zijn waterdicht en kunnen tot dertig meter diep, zegt Fossil. In de VS worden de smartwatches van de vijfde generatie verkocht voor 295 dollar. Omgerekend met btw is dat zo'n 319 euro.