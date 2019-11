Samsung Watch Active2-functies komen met update naar oudere modellen

Samsung kondigt een update aan voor de Galaxy Watch en de Galaxy Watch Active. De wearables krijgen een nieuwe interface en functies die met de nieuwe Watch Active2 werd geïntroduceerd. Het gaat onder andere om meer opties in Samsung Health en Bixby-features.

Volgens Samsung wordt de update vanaf dinsdag verspreid, maar dat gaat per regio, het is niet bekend wanneer gebruikers in Nederland en België de update krijgen voor de Galaxy Watch en Watch Active. Met de software-update krijgen gebruikers meer functies binnen Samsung Health. Het is mogelijk om met Daily Health fitnessdoelen bij te houden en ook is het na de update mogelijk om rondetijden te noteren tijdens hardlopen of fietsen. Ook krijgen de wearables de Low Heart Rate Alert-functie.

Verder krijgen gebruikers toegang tot Bixby Voice voor het bedienen van de wearables met spraak. Daarmee zijn ook apparaten binnen het SmarThings-ecosysteem te bedienen. Ook voegt de update Samsungs My Style-functie toe aan de horloges. Daarmee krijgen gebruikers meer mogelijkheden om de interface aan te passen. De Galaxy Watch Active krijgt een nieuwe Touch Bezel-interface, waarmee gebruikers het horloge kunnen bedienen door swipe-bewegingen te maken bij de rand.

De Samsung Galaxy Watch kwam in 2018 uit en de Watch Active volgde begin dit jaar. De nieuwe Galaxy Watch Active2 is in september uitgebracht. De genoemde functionaliteit zat al in dat nieuwe model, maar komt nu dus ook naar de oudere versies.