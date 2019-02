Nubia presenteert smartwatch met relatief lang buigbaar scherm

Nubia heeft op het Mobile World Congress in Barcelona de Nubia Alpha onthuld. Het bedrijf presenteert dit toestel als een 'draagbare' smartphone. In feite is het een kruising tussen een smartphone en een smartwatch die als een smartwatch om de pols wordt gedragen.

De Nubia Alpha beschikt over een flexibel, buigbaar oledscherm met een diagonaal van 4" en een resolutie van 960 x 192 pixels. De fabrikant stelt dat dit neerkomt op 230 procent meer schermoppervlak in vergelijking met 'standaard draagbare schermen', waarmee het bedrijf op smartwatches doelt.

De smartwatch beschikt over een Snapdragon Wear 2100-soc van Qualcomm en een 500mAh-accu die een standbytijd van 48 uur mogelijk zou maken. Quick Charge wordt ondersteund, al is niet duidelijk om welke versie het gaat. Verder is er 1GB ram en 8GB aan opslagruimte.

Afhankelijk van de dikte van de pols van de gebruiker zal het scherm ongeveer over gehele bovenkant en tot aan de zijkant van de pols lopen. Er is ondersteuning voor een niet nader genoemde stemassistent en gebarenherkenning. Verder kan de smartwatch dienst doen als fitness-tracker, waarbij bijvoorbeeld ook een slaaptracker aanwezig is en het hartritme kan worden gemonitord.

Nubia heeft in de Alpha een naar voren gerichte camera ingebouwd met een resolutie van 5 megapixel, een beeldhoek van 82 graden en een diafragma van f/2.2. Verder is er ondersteuning voor wifi, bluetooth en e-sim. De e-sim-versie van de Alpha ondersteunt 4g. Volgens het bedrijf is de Alpha waterbestending en is het scherm getest voor meer dan 100.000 buigingen. Er zijn dus twee versies, waarbij de bluetooth-versie met een smartphone moet worden gekoppeld.

De smartwatch is gemaakt van roestvast staal en en komt uit in een zwarte of een gouden variant. Wanneer de smartwatch precies uitkomt dit jaar is nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat het zwarte bluetooth-model 449 euro kost en de zwarte e-sim-versie krijgt een prijskaarrtje van 549 euro. De goudgekleurde e-sim-versie kost 649 euro.