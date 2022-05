De meeste smartwatches hebben een klein scherm waarop relatief weinig informatie kan worden getoond. Nubia belooft dat probleem op te lossen met de Nubia Watch, een smartwatch met een langwerpig 4"-scherm dat om je pols heen buigt en zo veel meer schermruimte biedt dan een normaal horloge. Combineer dat met een opvallend vormgegeven kast en de mogelijkheid om flitsende animaties weer te geven, en je hebt een gadget dat zo uit een scififilm lijkt te komen. Wij zoeken uit of de Nubia Watch meer biedt dan alleen een fraai scherm.

Ruim twee jaar geleden kondigde Nubia de Alpha aan, een smartwatch met een groot, buigbaar oledscherm, een ingebouwde camera, gebaarherkenning en zelfs een e-sim, waardoor Nubia het klokje aanprees als een ‘draagbare smartphone’. De Alpha had een adviesprijs van 649 euro en werd, wellicht mede daardoor, geen groot verkoopsucces. Inmiddels heeft Nubia een tweede smartwatch met ditzelfde 4" grote, buigbare oledscherm op de markt gebracht. De Nubia Watch is eenvoudiger van opzet, mist de camera en de ingebouwde 4G-radio, en kost daardoor slechts 219 euro.

Groot en buigbaar scherm

Het klinkt ideaal: een oledscherm dat om je pols heen buigt en zo meer ruimte creëert om informatie te tonen dan een standaard rond of langwerpig schermpje dat alleen maar boven op je pols ligt. De Nubia Watch beschikt over een gebogen Amoled-beeldscherm met een resolutie van 960x192 beeldpunten, waarvan de nettoafmetingen 20,2x101mm zijn. In de breedte levert de Nubia Watch dus in ten opzichte van populaire smartwatches als de Apple Watch Series 6 en Samsung Galaxy Watch 3. Doordat het scherm echter véél langer is, komt de totale oppervlakte toch ruim een factor twee hoger uit.

Het scherm van de Nubia Watch is niet alleen gebogen, maar ook buigbaar. De kast van het horloge is aan de bovenkant over een lengte van ongeveer drie en een halve centimeter helemaal vlak en buigt daarna om de pols heen, waarbij het scherm die buiging volgt. Het scherm loopt bovendien verder door dan de metalen horlogekast zelf; de laatste anderhalve centimeter is onderdeel van de buigbare polsband. Afhankelijk van de breedte van je pols, buigt het scherm hier dus nog verder of loopt het juist recht langs de pols naar beneden.

Het scherm zelf ziet er fraai uit. De pixeldichtheid is ongeveer 240ppi, wat minder is dan de ongeveer 320ppi van de Apple Watch S6, maar in de praktijk prima scherp beeld oplevert en in de buurt komt van de 260ppi van de Samsung Galaxy Watch 3. De helderheid van het scherm is bovendien goed, het contrast is oneindig en de kleurverzadiging is zeer hoog. De kijkhoeken zijn ook erg goed, wat uiteraard een must is bij een scherm met zulke scherpe buigingen.

Uiterlijk

Helaas zijn daarmee wat ons betreft meteen alle sterke punten van de Nubia Watch genoemd; de rest stemt ons weinig vrolijk. Zo is het uiterlijk eigenlijk niet anders dan ‘lomp’ te noemen. Het horloge is anderhalve centimeter dik en, ondanks de schermbreedte van slechts twee centimeter, iets meer dan vier centimeter breed. De versie die wij hebben getest, is voorzien van groen-goudkleurige, metalen stroken aan weerszijden van het scherm, waar vervolgens weer chromekleurige zijpanelen tegenaan zijn geschroefd. De goudkleurige randen hebben onduidelijke maatstrepen en aan de rechterkant steekt een grote knop uit die de indruk geeft een draaibare kroon te zijn, maar feitelijk alleen een drukfunctie heeft. De randen van het horloge steken bovendien boven het scherm uit, mogelijk om de kwetsbare display te beschermen.

Nadeel van deze schermranden is dat je er snel tegenaan veegt bij horizontale vingerbewegingen over het scherm. Licht is de Nubia Watch ook niet. Sterker nog, met net geen honderd gram is het met afstand de zwaarste smartwatch die we onlangs hebben getest. Anders dan de meeste andere smartwatches is de Nubia Watch ook niet geschikt om mee te zwemmen, het horloge heeft een IP54-classificatie, wat betekent dat het stof- en plensdicht is, maar niet ondergedompeld mag worden.

Gebruiksgemak gebogen scherm

Een lang scherm kan meer informatie weergeven zonder dat je als gebruiker moet scrollen. Hoe Nubia daar in de praktijk gebruik van maakt, bespreken we verderop, na onze ervaringen met de fysieke aspecten van het gebogen scherm. Het eerste dat opvalt tijdens het gebruik van de Nubia Watch, is dat de bovenkant van het scherm, het deel dat aan de buitenkant van je pols zit, lastig af te lezen is. Het is moeilijk om je pols zover naar binnen te draaien dat je loodrecht op dat deel van het scherm kunt kijken, waardoor je de bovenkant feitelijk altijd onder een hoek bekijkt. De binnenkant van het scherm is wél gemakkelijk af te lezen.

Interface en functionaliteit

De Nubia Watch maakt gebruik van een eigen OS dat simpel van opzet is. Vanaf de watchface veeg je naar beneden voor een overzicht met snelle instellingen met daarin sneltoetsen voor zaken als energiebesparing, schermhelderheid, stille modus, gps en bluetooth. Veeg je vanaf de watchface omhoog, dan krijg je een overzicht van notificaties, terwijl naar links of rechts vegen het hoofdmenu opent. De watchface is aan te passen en het horloge bevat meer dan twintig ingebouwde watchfaces die ontworpen zijn om het lange scherm optimaal te benutten, en die in de meeste gevallen ook zeer kleurrijk zijn en dus lekker opvallen. Je kunt ook eigen watchfaces maken, bestaande uit een collage van drie foto’s die onder elkaar getoond worden.

Het hoofdmenu van de Nubia Watch bestaat uit grote iconen voor de functies: call, messages, sports, health, heartrate, settings, barrage, compass, schedule, clock, searchphone en music. Dit zijn meteen alle opties die het horloge biedt; er is geen appstore of andere mogelijkheid om apps of functionaliteit toe te voegen. Geen van deze functies weet te imponeren. Bellen via het horloge kan, maar de luidspreker is zo zacht dat je er niet veel aan hebt. Tekstberichten zijn wel te lezen, maar reageren kan niet. De hartslagmeter is onnauwkeurig en de muziekfunctie werkt niet met streamingdiensten, maar laat je alleen mp3's naar het horloge kopiëren.

Vermeldenswaardig is een viertal animaties in het 'barrage'-menu, die als een soort screensaver of aandachttrekker op het scherm getoond kunnen worden. Naast deze standaardanimaties is het mogelijk om zelfgemaakte fotocollages verticaal over het scherm te laten scrollen. Praktisch nut? Afwezig, maar het trekt wel aandacht en daar lijkt deze functie ook geheel voor bedoeld.

Wat opvalt als we alle mogelijkheden overzien, is dat behalve de muziekspeler, geen van de functies écht slim gebruikmaakt van het lange scherm; er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van forse, ronde knoppen en iconen met veel lege, zwarte tussenruimte. De muziekspeler gebruikt het scherm het beste, met boven in beeld een lijst met de beschikbare nummers, in het midden een play-pauzetoets en onder in beeld navigatieknoppen.

Sport en gezondheid

De sportfuncties van de Nubia Watch zijn zeer beperkt. Het horloge biedt profielen als wandelen, buiten hardlopen, binnen hardlopen en 'free workout'. Fietsen doen ze bij Nubia kennelijk niet en omdat het horloge niet geheel waterdicht is, is zwemmen vanzelfsprekend ook geen optie. Wij hebben een aantal keer met de Nubia Watch hardgelopen om te testen wat de mogelijkheden zijn.

Het eerste wat opvalt, is de tijd die het kost om een gps-fix te krijgen. Dit bedroeg elke keer meer dan twee minuten. Het horloge lijkt dus geen assisted gps-functie te hebben. Is er eenmaal een fix, dan is de informatie die op het grote scherm wordt getoond, ook nog eens zeer summier. Verder dan kcal, hartslag, tempo en afstand komt de Nubia Watch niet. Jammer, want het grote scherm leent zich er juist voor om veel meer data te tonen. Daar komt bij dat de nauwkeurigheid van zowel de afstandsberekening als de hartslagmeter ronduit slecht is. Bij een hardlooprondje van 10km kwam de Nubia Watch niet verder dan 9,2km en zowel de gemeten maximale als de gemiddelde hartslag wijkt zoveel af van wat onze referentieborstband meet, dat we ook de hartslagmeting als onbruikbaar bestempelen.

De algemene gezondheidsfuncties van de Nubia Watch vallen eveneens tegen. In het 'health'-menu vinden we een overzicht van de slaaptijd, minimale en maximale hartslag gedurende de dag, aantal gelopen stappen, (geschatte) afstand, verbruikte calorieën en totale sporttijd terug. De slaaptijd die Nubia automatisch logt, lijkt aardig te kloppen; het horloge snapt goed wanneer we in slaap vallen en ontwaken. De hartslagmeting is van zeer beperkt nut. Niet alleen omdat de nauwkeurigheid te wensen overlaat, maar ook omdat het horloge niet continu meet. Navraag leert dat dit wél zou moeten, maar in de praktijk gebeurt het met grote intervallen.

Accuduur

De accuduur van de Nubia Watch is heel wisselend, afhankelijk van het gebruik. Nubia belooft 36 uur in 'smartwatch'-modus en tot 7 dagen in 'power saving'-modus. Dat laatste hebben we niet getest; het horloge geeft dan alleen de tijd en datum weer, en daar koop je zo'n apparaat uiteraard niet voor. In smartwatchmodus halen wij die 36 uur met gemak, zolang we het scherm maar niet in always-onmodus gebruiken en geen sportactiviteiten met gps uitvoeren. Met always-onmodus ingeschakeld en de schermhelderheid op 50 procent is de koek na een kleine 7 uur helemaal op en ook tijdens het sporten holt de accu leeg. Drie kwartier hardlopen met gps kost 35 procent van de totale accucapaciteit.

App

Het horloge werkt samen met de Nubia Smart Watch-app voor Android en iOS. Het aanmaken van een account is niet nodig en persoonlijke informatie invullen is evenmin verplicht. De app heeft een simpel homescreen waarin stappen, hartslag en slaapinformatie voor de huidige dag getoond worden, en waarmee je na doorklikken toegang krijgt tot informatie over voltooide sportactiviteiten.

Het registreren van je hartslag lijkt alleen te gebeuren nadat je handmatig de hartslagapp op het horloge hebt gestart. Doe je dat niet, dan wordt er geen hartslagdata verzameld. Wordt de hartslag gelogd, dan gebeurt dit voor zover wij kunnen zien maximaal een paar keer per uur. Onbruikbaar dus om trends te signaleren.

Klikken we door naar een opgenomen sportactiviteit, dan is de data die we te zien krijgen, van bedroevend niveau. Hoewel het apparaat een gps-ontvanger aan boord heeft, wordt er geen kaart getoond van de afgelegde route, maar krijg je alleen informatie over verstreken tijd, afgelegde afstand, gemiddelde snelheid, gemiddelde hartslag en verbruikte calorieën. Exportmogelijkheden naar bijvoorbeeld Strava zijn er evenmin. Deze beperkte data is alles wat de Nubia Watch en app tonen.

Conclusie

We schreven het al, de Nubia Watch lijkt zo uit een sciencefictionfilm te komen en die link met Hollywood kunnen we verder doortrekken. Aan de buitenkant ziet het decor er flashy uit, maar als we achter de façade kijken, blijkt dat daar niets achter schuilgaat. Het scherm van de Nubia Watch is fraai, is technisch goed en trekt ontegenzeggelijk de aandacht. Over de rest van het design, waaronder de opstaande randen aan weerszijden van dat scherm, worden we al minder enthousiast en als we de functionaliteit van het klokje beoordelen, kunnen we niet anders dan zeer teleurgesteld zijn. De Nubia Watch biedt beperkte functionaliteit, haalt niet het maximale uit het grote scherm en is feitelijk onbruikbaar voor sportregistratie.

Mocht je het horloge desondanks graag willen kopen, dan moet je snel zijn. Nubia heeft één batch van de Nubia Watch gemaakt en via de eigen website is die inmiddels al uitverkocht. Op de bekende Chinese verkoopsites is het klokje nog wel te koop, waarbij je het zelfs al voor net iets meer dan 100 euro op de kop kunt tikken. Wij raden aan om het horloge ook voor die prijs niet te kopen.