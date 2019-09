Nubia Z20-smartphone met extra scherm aan achterkant komt halverwege oktober uit

Nubia brengt zijn Z20 halverwege oktober uit. De Android-smartphone heeft aan de voorkant een 6,42"-oledscherm zonder inkepingen. In de achterkant is een 5,1"-oledscherm verwerkt, dat onder andere gebruikt kan worden als 'zoeker' voor selfies.

De Nubia Z20 is de opvolger van de Nubia X die vorig jaar werd aangekondigd. Net als zijn voorganger heeft het nieuwe toestel een voorkant die vrijwel volledig uit scherm bestaat. Het 6,42"-scherm heeft een resolutie van 2340x1080 pixels, afgeronde zijkanten en geen inkepingen. Het scherm aan de achterkant heeft een 5,1"-diagonaal met dezelfde resolutie als het primaire scherm.

De telefoon heeft geen frontcamera; gebruikers moeten de camera's aan de achterkant gebruiken voor selfies. Het tweede scherm is daarbij de 'zoeker'. De primaire camera heeft een 48-megapixelresolutie en beeldstabilisatie. Er is een tweede sensor met 16-megapixelresolutie en ultragroothoeklens beschikbaar en de derde camera is een 8-megapixelsensor met telelens die '3x zoom' biedt.

Nubia voorziet de Z20 van een Snapdragon 855 Plus-soc en maximaal 8GB ram en 512GB flashopslag. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh en die kan met 27W worden opgeladen. Er komt een zwarte en een blauwe variant van de telefoon.

De Nubia Z20 komt op 14 oktober wereldwijd uit. In Nederland en België gaat de Chinese fabrikant het toestel via zijn eigen webshop verkopen. Nubia begon eerder al met het verkopen van zijn Red Magic-gamesmartphones in de Benelux.

Er is nog geen europrijs bekend van de Nubia Z20. In China kwam het toestel halverwege augustus uit voor een prijs vanaf 3499 yuan. Omgerekend met btw is dat ongeveer 541 euro. Tweakers maakte begin dit jaar een preview van de Nubia X, die een vergelijkbaar ontwerp heeft.