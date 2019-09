YouTube Music introduceert afspeellijsten voor ontdekken nieuwe muzieknummers

Streamingmuziekdienst YouTube Music is begonnen met de distributie van een nieuwe functie die Discover Mix heet. Het betreft een automatisch gegenereerde afspeellijst op basis van eerder beluisterde muziek, die sterk lijkt op de Discover Weekly-lijsten van concurrent Spotify.

De nieuwe functie in de YouTube Music-app werd voor het eerst gespot door een aantal gebruikers van Reddit, maar is momenteel nog niet overal beschikbaar. Discover Mix vertoont grote gelijkenissen met Discover Weekly van Spotify en moet luisteraars helpen om nieuwe muziek te vinden die aansluit bij hun persoonlijke smaak.

De automatisch gegenereerde afspeellijst bestaat uit 49 nummers en wordt elke woensdag vernieuwd. Zoals gebruikelijk kan de gebruiker ook deze afspeellijst toevoegen aan zijn bibliotheek of de nummers downloaden om ze offline te beluisteren.

Discover Mix volgt ongeveer een maand nadat Google een Nieuwe Releases Mix-afspeellijst aan YouTube Music toevoegde, als antwoord op Spotify’s New Music Friday en New Music Daily van Apple. In regio’s waar beide functies beschikbaar zijn, kunnen ze worden teruggevonden via het eveneens nieuwe onderdeel Mixed for You.