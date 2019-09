Telenet verhoogt internetsnelheden en introduceert nieuwe abonnementsformules

De Belgische provider Telenet heeft in stilte de snelheden van de meeste van zijn internetabonnementen verhoogd. Daarnaast smelten de formules Internet Fiber 100 en 200 samen tot een nieuw abonnement dat All-Internet heet en komt er een extra Yugo-formule.

Bij het Basic internet-abonnement van Telenet steeg de maximale downloadsnelheid van 50 naar 100Mbit/s en de maximale uploadsnelheid van 5 naar 10Mbit/s. De prijs van 28,31 euro per maand blijft onveranderd.

De keuze tussen de abonnementen Internet Fiber 100 en 200 komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de nieuwe formule All-Internet die sterk lijkt op het Internet Fiber 200-abonnement. Het enige verschil zit hem in de downloadsnelheid die steeg van 200 naar 300Mbit/s. Ook de prijs van 54 euro per maand is identiek. Wel kunnen nieuwe abonnees drie maanden lang profiteren van het introductieaanbod van 35 euro per maand. Voor Internet Fiber 100 was na de aanpassingen eigenlijk geen ruimte meer: de vernieuwde Basic internet-formule biedt nagenoeg dezelfde specificaties, al ligt het inbegrepen datavolume wel iets lager: 150GB in plaats van 200GB. Bij All-Internet hanteert Telenet geen datalimiet.

Ook de Wigo-abonnementen zijn aangepast. Bij Wigo en Wigo Home is de downloadsnelheid verhoogd van 200 naar 300Mbit/s, bij Wigo S en Wigo Home S steeg deze snelheid van 100 naar 150Mbit/s.

De snelheid van het Yugo-abonnement wordt verhoogd van 200 naar 300Mbit/s aan de onveranderde prijs van 101,87 per maand. Tegelijk introduceert Telenet een nieuwe en goedkopere Yugo S-formule met een snelheid van 150Mbit/s en 10GB mobiele data in plaats van 20GB. Hiervoor betalen klanten maandelijks 79 euro.

Tot slot verhoogde de provider ook de snelheden van zijn zakelijke abonnementen. Business Fibernet gaat bijvoorbeeld van 240 naar 300Mbit/s terwijl de uploadsnelheid van 30Mbit/s onveranderd blijft. De prijs daalt van 82 naar 52 euro per maand. Dit is echter met een variabel ip-adres. Een vast ip-adres was voorheen standaard, maar is nu een optie van 28 euro per maand. Business Fibernet 200 wordt verruild voor de goedkopere formule Business Fibernet S. De downloadsnelheid daalt van 200 naar 150Mbit/s, de uploadsnelheid van 25 naar 15Mbp/s en het maandelijkse volume van 3TB naar 200GB. Business Fibernet S kost 32 euro per maand, tegenover 52 euro per maand voor het oude Business Fibernet 200-abonnement.

De belangrijkste wijzigingen op een rij staan in onderstaande tabel.