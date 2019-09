Telenet brengt Apple TV-app uit voor klanten met een Yugo-abonnement

De Belgische provider Telenet heeft een Apple TV-versie van zijn Yugo-app uitgebracht. Via de app kunnen Yugo-klanten voortaan op hun televisietoestel naar programma’s kijken zonder tussenkomst van een smartphone of tablet.

De Yugo-app bestond al voor iOS en Android. Om de ongeveer twintig tv-programma’s uit de bundel op een groot scherm te bekijken, moest er vanuit de mobiele app naar een Apple TV of Google Chromecast worden gestreamd. Met de nieuwe Yugo-app voor de Apple TV, die voor het eerst door Userbase-gebruiker Boombastic werd opgemerkt, kan de smartphone of tablet voortaan onaangeroerd blijven.

De Yugo-formule, die operator Telenet in februari introduceerde, is een internetbundel met tv waarvoor de gebruiker niet langer een digicorder nodig heeft. Via de app kan onder meer worden gekeken naar de Belgische kanalen Eén, Canvas en VTM, en de internationale zenders Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr, Viceland, Fox en National Geographic. In de app zit ook het Play-pakket, waarmee HBO-series te bekijken zijn.

Het Yugo-abonnement omvat ook een vaste internetaansluiting van 200Mbit/s zonder datalimiet; op mobiel is er een maximum van 20GB en 150 belminuten. De data kan over een of twee simkaarten worden verdeeld; de belminuten zijn per kaart. De prijs van het Yugo-abonnement bedraagt 101,87 euro per maand.