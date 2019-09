Valve wijzigt Steam-algoritmen om gebruikers gevarieerdere aanbevelingen te doen

Valve heeft een update voor zijn gameplatform Steam uitgebracht met als doel om gebruikers in het gedeelte waarin gameaanbevelingen worden getoond, een gevarieerder en persoonlijker aanbod voor te schotelen.

Valve zegt dat het niet alleen algoritmische veranderingen heeft doorgevoerd, maar ook een aantal bugs heeft weggewerkt. Dat moet leiden tot een aanbod in de winkel dat 'preciezer en diverser' is. Volgens het bedrijf vonden spelers in het verleden te weinig verschillende spellen via het 'Meer zoals dit'-gedeelte en de aanbevelingen, waarbij in de aanbevelingen volgens Valve ook te vaak vooral de populairste games werden getoond, zonder een mate van op de gebruiker toegespitste aanbevelingen.

Het bedrijf achter Steam zegt dat het onder meer bugs tegenkwam in de 'Soortgelijk aan tags'-sectie van de aanbevelingsfeed; daar drukten de best beoordeelde games een te grote stempel op wat aan gebruikers werd getoond. Daarnaast meldt Valve dat het ontdekte dat op sommige plekken een te korte tijdsschaal werd gebruikt voor de berekening van de populariteit, wat leidde tot een 'onvoorspelbare onzichtbaarheid van bepaalde spellen'.

Om te controleren of de veranderingen ook daadwerkelijk effect sorteren, heeft Valve de wijzigingen in Steam alvast bij een kleine groep gebruikers getest. De aanpassingen voor de aanbevelingsalgoritmen en de bugfixes zijn in de afgelopen weken bij 5 procent van de Steam-gebruikers getest. Volgens het bedrijf bleek dat de gebruikers uit deze experimentele groep sneller geneigd waren om op de games te klikken die bij de aanbevelingen werden getoond. Dat zou tot 15 procent vaker gebeuren dan bij de controlegroep. Valve zegt dat er een hogere mate van personalisatie was en daarmee een grotere variatie in het aanbod van getoonde spellen. Ook zou de testgroep 75 procent meer unieke games hebben bezocht via het aanbevelingsgedeelte.

Valve noemt deze resultaten bemoedigend en stelt dat spelers door de 'verhoogde kwalitatieve specificiteit en een groter scala aan getoonde titels echt spellen vonden waarvan ze niet wisten dat ze die wilden hebben'.