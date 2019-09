Spotify gaat waarschijnlijk periodiek locatie verifiëren bij Family-abonnees

Spotify heeft een wijziging in zijn voorwaarden doorgevoerd waardoor de primaire abonnee en alle eventuele overige gebruikers van het Premium for Family-abonnement van tijd tot tijd gevraagd kan worden om het adres te verifiëren.

De wijziging in de voorwaarden is in Nederland en België sinds 19 augustus van kracht en werd door CNet opgemerkt. Gebruikers die een Premium for Family-abonnement nemen kunnen toegang tot dat account aan maximaal vijf andere familieleden geven en om misbruik daarbij te voorkomen, zegt dat Spotify dat het van tijd tot tijd kan vragen om het thuisadres opnieuw te verifiëren. Het bedrijf zegt dit te doen om te bevestigen dat de gebruiker blijvend voldoet aan de criteria voor deelname aan het Family-abonnement.

Uit de vernieuwde voorwaarden blijkt dat Spotify Google Maps zal gebruiken om gebruikers 'te helpen het adres te vinden en in te stellen'. Het is onduidelijk hoe vaak Spotify deze periodieke controle zal inzetten; de wijziging geeft het bedrijf enkel het recht om dit af en toe te doen. Zodra een gebruiker zich registreert voor het abonnement, vraagt Spotify alle gebruikers om een thuisadres aan te leveren via Google Maps, of ze kunnen locatiediensten voor Spotify aanzetten.

In een verklaring aan CNet zegt Spotify dat de locatiedata van encryptie is voorzien en dat die data door de abonnee kan worden aangepast. Ook zegt het bedrijf dat de locatiedata die verzameld wordt tijdens het aanmaken van een Premium for Family-account alleen gebruikt wordt voor het omschreven doel. Volgens het bedrijf wordt na een locatieverificatie de locatiedata niet opgeslagen, niet voor advertentiedoeleinden gebruikt en vindt er ook geen locatietracking plaats.

Spotify heeft het controleren van de locatie van gebruikers van het Premium for Family-abonnement in het verleden getest. Zo bleek dat het bedrijf in september vorig jaar e-mails naar Duitse gebruikers stuurde met de vraag om het adres te bevestigen. Na doorklikken zou men via gps de locatie hebben moeten doorgeven. Vrij snel daarna beëindigde het Zweedse muziekbedrijf dit testprogramma, waarschijnlijk mede omdat er de nodige kritiek kwam toen de introductie van het vragen naar de locatie bekend werd.