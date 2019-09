Google Assistent komt volgende week naar Chromebooks in Nederland

Google voegt bij de release van ChromeOS 77 volgende week de Google Assistent met ondersteuning voor de Nederlandse taal toe aan Chromebooks. Dat blijkt uit code in de software. België volgt later dit jaar waarschijnlijk, in ieder geval in het Frans.

Nederland behoort bij de vijftien landen waar de Google Assistent volgende week actief wordt in ChromeOS, blijkt uit een lijst die 9to5Google vond in de code van ChromeOS. Andere landen op de lijst zijn bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland. België staat niet op de lijst maar uit een recente commit valt wel op te maken dat de Assistent in de Franse taal op korte termijn actief wordt. 9to5Google schat dat dit bij ChromeOS 79 het geval zal zijn, die in december verschijnt.

Chromebook-gebruikers die inloggen met hun G-Suite-account kunnen de Google Assistent hoe dan ook nog niet gebruiken. Google werkt nog aan beheer voor de Assistent voor enterpriseklanten. Overigens zit de Google Assistent al sinds ChromeOS 72 in het besturingssysteem, maar sindsdien was er alleen ondersteuning voor de persoonlijke assistent op ChromeOS-apparaten van Google zelf, zoals de Pixel Slate.