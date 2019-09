Google Assistent krijgt eigen telefoonnummer in India

Google Assistent is vanaf vandaag in India bereikbaar via een eigen telefoonnummer. Google biedt deze service in samenwerking met Vodafone Idea. Hiermee hopen de bedrijven de assistent toegankelijker te maken. Gebruikers van Vodafone Idea betalen niets voor de dienst.

Google kondigde deze dienst samen met mobiele provider Vodafone Idea aan tijdens zijn jaarlijkse evenement in India. Indiërs kunnen vanaf vandaag de Google Assistent telefonisch vragen voor onder andere sportuitslagen, verkeersomstandigheden, weersvoorspellingen en andere informatie.

De dienst heeft vooral tot doel om gebruikers met een slechte internetverbinding van informatie te voorzien. Een mobiele telefoon met 2g-verbinding is voldoende, waardoor een smartphone voor deze dienst niet noodzakelijk is.

Google Assistent is vanaf vandaag in India bereikbaar via het telefoonnummer 000 0800 9191 000 en de dienst is beschikbaar in het Engels en Hindi. Dit nummer wordt overigens niet gedekt door Nederlandse telefoonabonnementen. Of de dienst in de toekomst ook naar andere landen komt is niet bekend.

De dienst is gratis te gebruiken voor abonnees van Vodafone Idea. Vodafone Idea is een van de grotere providers in India. Volgens de Indische website Livemint heeft de provider een marktaandeel van zo'n 28 procent. Dit is gebaseerd op kwartaalcijfers van de Indiase telecomtoezichthouder. Of gebruikers van andere providers moeten betalen voor de dienst is nog onbekend.